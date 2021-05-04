搭時光機體驗古早童玩！5月15日國際家庭日 豐原戶政辦親子闖關活動

為了打造和諧家庭生活、創造高齡友善環境及營造樂婚、願生、能養社會，臺中市豐原區戶政事務所5月15日上午在豐原區藝文廣場舉辦「憶兒時~我愛您~family520．同心協力親子闖關趣」創意人口政策宣導活動，共吸引20組親子報名參加，活動規劃充滿濃濃古早味，讓小寶貝們乘坐著爸爸媽媽及阿公阿嬤的時光機回到傳統童玩時代，全家玩在一起讓大朋友懷舊、小朋友驚奇，期藉輕鬆活潑、淺顯易懂的方式將人口政策傳達出去。

臺中市豐原區戶政事務所主任林伶香表示，聯合國訂定5月15日為國際家庭日，目的即為提高社會對家庭重要性的認識，促進家庭和睦、幸福和進步，因此特別選在515國際家庭日辦理同心協力親子闖關趣活動，讓小朋友透過古早童玩體驗，重溫大朋友兒時懷舊風貌，促進親子、祖孫間不同世代的互動。開放報名後，民眾反應相當熱烈，不到幾天20組名額就已額滿，成員許多皆是三代同堂組隊參加，顯見民眾相當珍惜每一次的親子共處時光。

闖關活動共規劃了八道關卡，以懷舊復古為主題，內容含拼圖、投球、打彈珠、套圈圈、丟沙包、踩高蹺、作童玩及拍立得等遊戲，限親子組隊參加，每隊最多4人，協力完成一個關卡即可獲得專屬小禮物，集滿八個闖關章即能兌換精美紀念品及餐盒。透過活動進行，讓年輕人更樂於接近及包容長者，同時鼓勵長輩敞開心胸感染年輕人活力、愈活愈年輕。

除體驗闖關樂趣外，為增添活動豐富性與趣味性，還安排人口政策有獎徵答及贈送樹苗，並特別結合在地社區資源，邀請新住民之新二代所組成的陽光烏克麗麗樂團現場LIVE彈奏及由豐原區翁子里、鐮村里、翁社里、豐田里等四個社區發展協會的婆婆媽媽及幼兒園小朋友帶來精彩熱鬧表演，讓沒有參賽的民眾也可帶親友一同感受現場熱絡氣氛，藉此提供市民親子共處機會，增進家庭成員間的情感交流及緊密關係。