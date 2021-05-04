影／76歲女兒終生不嫁照顧98歲母親 淡然稱「應該的」

弘光科技大學今天和華山基金會舉辦「華山獨老美饗宴，母親節感恩派對」活動，邀請20位獨居長輩走進校園，由學生一起陪同阿嬤們提早過母親節，製作養生蛋糕，替她們洗髮吹整、美妝美甲、肩頸按摩放鬆，98歲的黃陳曆由76歲女兒推著輪椅參加，女兒一生未嫁照顧母親，她說照顧母親17年，自己的姻緣已過，不強求，很淡然。

華山基金會服務的20位獨居阿嬤，今天由志工接送進入弘光校園，弘光科大餐旅管理系主任吳胤瑱、華山基金會竹中投區站長曾育群、沙鹿區社會課長劉育君與台中市議員楊典忠等人致詞為活動揭開序幕，送每一位阿嬤康乃馨，再一起切下母親節蛋糕，大家一起預祝她們「母親節快樂」。

吳胤瑱表示，為善盡大學社會責任，各系學生學以致用回饋社會，長期與社福團體合作，舉辦義賣或擔任志工，近年來餐旅系就為華山基金會舉辦了10場義賣；母親節前夕，餐旅管理系、美髮造型設計系、老人福利與長期照顧事業系學生，為了讓獨居長輩有個難忘的母親節，安排手作母親節養生蛋糕，還有剪髮、洗髮、美妝美甲、按摩放鬆等服務，也安排花式調酒演出。

活動總召陳品萱說，很多長輩第一次手做蛋糕、第一次享受按摩、洗頭、做美甲，一個多月前便開始規畫這次母親節活動，為了讓長輩有「貴婦級」感受，老福系學生全程陪同，手做的母親節蛋糕也選擇芝麻養生口味，蛋糕體、奶油特別減糖，美髮系更由兩個學生一同服務一位長輩，讓長輩覺得賓至如歸。

20位長輩分成兩組，一組手做母親節蛋糕，另外一組先體驗貴婦級的沙龍享受，接著再輪流交換。阿嬤在餐旅系學生指導下，手上拿著特調的減糖奶油，在蛋糕上裝飾自己想要的圖樣，阿嬤說，「金促咪！自己做的蛋糕應該會更好吃。」還有阿嬤說，「這些學生好像我的孫子，很厲害會做蛋糕，還幫我洗頭按摩，手藝真好，有夠讚。」蛋糕裝飾、美容沙龍結束後，創意飲調社學生表演花式調酒，讓阿嬤大開眼界，直呼「有夠厲害！」