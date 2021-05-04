武陵農場推Long stay5天4夜行程 每人一天只要450元

正值旅遊淡季，武陵農場為提升住房率，推出「長住方案」5天4夜Long stay行程只要7200元，平均一天只要1800元，與原價相比可省下數千元，活動僅限平日。農場也推出cp值超高的自助餐，供民眾選擇，餐費可打85折優惠。

武陵農場位於海拔1800至2200公尺的高山，5、6月氣候宜人，溫度適宜，且空氣清新，沒有山下的暑熱及空汙，最適合避暑及養生。5至6月也是武陵農場繡球花盛開的季節，花兒隨風搖擺，吸引不少民眾前來賞花，一早起床打開窗戶，更能享受滿滿的芬多精。