平地也有水蜜桃 神農獎得主嫁接櫻花 平地也可量產

高山水蜜桃向來好吃又高貴，現在就連彰化平地也吃得到12度甜度的水蜜桃，彰化芬園鄉「神農獎」得主張洲府長期研究與栽培櫻花、梅花，最近成功改良台農3號春豐水蜜桃，透過與櫻花嫁接讓水蜜桃果樹延長壽命，增加結果率，讓平地種水蜜桃的技術又向前一大步。

人稱「櫻花張」的張洲府，過去培育熱帶梅花鴛鴦梅、白色福爾摩沙櫻，都讓人驚豔，還以自己之名註冊的「洲府枝垂櫻」，完成許多人在平地種櫻花的夢想，他長期也對平地水蜜桃投入研究，張洲府說，台農3號春豐雖可在平地種植，但常因「流膠病」縮短果樹壽命，平均不超過10年，也讓平地水蜜桃產量始終難有規模、難以延續。

張洲府培育的熱帶梅花鴛鴦梅壽命可達百年，他利用其特性與台農3號水蜜桃苗木嫁接，克服流膠問題，延長果樹壽命到20年，張洲府說，這樣的栽培方式，第一年就能結果，第二年產量可達高峰，一尺大的盆栽種植可結果100多棵水蜜桃，可做網室或套袋，若施肥、管理得當，一顆大小可達8兩，甜度達12度，價格一斤120元。