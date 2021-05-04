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南投縣首創偏鄉眼科巡迴篩檢 首站來到鹿谷和雅村

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
鹿谷鄉和雅村是南投縣的偏鄉無醫村，長久缺乏醫療資源，下午首次迎來眼底攝影社區巡迴篩檢。記者黑中亮／攝影
鹿谷鄉和雅村是南投縣的偏鄉無醫村，長久缺乏醫療資源，下午首次迎來眼底攝影社區巡迴篩檢。記者黑中亮／攝影

南投縣幅員廣大，並已邁入高齡化社會，卻僅有17家眼科院所及25位眼科醫師，眼科醫療資源分布不均及不足，衛生局為解決偏鄉醫療資源不足問題，由縣長林明溱指示動用第二預備金60萬元，規畫辦理眼底攝影社區巡迴篩檢，今天上午首次前往「無醫村」的鹿谷鄉和雅村，老人都高興地說，「真方便！不用下山就能看眼科門診。」

局長黃昭郎指出，縣內眼科大多集中在南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮4大鄉鎮，加上水里鄉、名間鄉及信義鄉、仁愛鄉的群體醫療計畫（IDS），而鹿谷、中寮、集集、國姓及魚池鄉等偏遠地區，長輩常因交通不便，無法即時進行眼部檢查，錯過早期就醫早期治療時機，縣長林明溱為照顧縣內長者靈魂之窗，去年斥資購買免散瞳全自動眼底攝影照相機。

今年以巡迴醫療車搭配三夏精機及友典實業捐贈的「眼科巡迴醫療車與手執式眼底攝影機」，並由紫南宮管委會出面捐贈眼壓計，衛生局幫忙媒合縣內驗光師及竹山秀傳醫院眼科醫師協助篩檢及判讀，若遇到需要需進一步治療甚至手術再由衛生局衛生所專人通知，轉介至醫院、診所或衛生所眼科門診治療。

黃昭郎說，上午安排展開鹿谷鄉12場巡檢外，今年起更針對本縣眼科醫療資源缺乏鄉鎮，總計辦理168場篩檢服務，再逐步推展至全縣其他鄉鎮市的偏遠村落，並將驗光數據及眼科病歷帶回供縣內各大醫院參考，讓縣內長輩靈魂之窗得到更好的照顧。

鹿谷鄉和雅村是南投縣的偏鄉無醫村，長久缺乏醫療資源，下午首次迎來眼底攝影社區巡迴篩檢。記者黑中亮／攝影
鹿谷鄉和雅村是南投縣的偏鄉無醫村，長久缺乏醫療資源，下午首次迎來眼底攝影社區巡迴篩檢。記者黑中亮／攝影
鹿谷鄉和雅村是南投縣的偏鄉無醫村，長久缺乏醫療資源，下午首次迎來眼底攝影社區巡迴篩檢。記者黑中亮／攝影
鹿谷鄉和雅村是南投縣的偏鄉無醫村，長久缺乏醫療資源，下午首次迎來眼底攝影社區巡迴篩檢。記者黑中亮／攝影

衛生局 衛生所

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