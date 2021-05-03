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影／旱溪媽遶境18庄今滿200周年 信徒恭迎越夜越美麗
「樂成宮旱溪媽祖遶境18庄」今年200周年，為期22天遶境，今晚媽祖回鑾安座，9點15分過後，陣頭輪番廟埕登場演出，越來越熱鬧丶越美麗。
樂成宮常務董事丶民進黨市議員何敏誠宣布，副總統賴清德原本今天晚上將到樂成宮參加媽祖回鑾典禮，但因疫情有變化，無法參加。
樂成宮旱溪媽祖回鑾，廟裡廟外施放煙火，越夜越美麗。廟埕如同民俗舞台，各自施展渾身解數。
旱溪媽祖遶境十八庄，今年滿200周年。樂成宮旱溪媽祖遶境活動時間是全台媽祖廟最長的，沿途經台中市11個行政區，涵蓋烏日、霧峰、大里、太平、東、西、南、北、中區、南、北屯等行政區。沿途停駕、駐駕宮廟共99座，4月12日上午8點起駕，今晚回鑾安座。
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