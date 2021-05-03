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旱溪媽今晚回鑾台中降雨 信徒興奮「媽祖好靈！」
「樂成宮旱溪媽祖遶境18庄」今晚回鑾安座，遶境為期22天，是全台媽祖遶境活動時間最長的沿途經台中市11個行政區，涵蓋烏日、霧峰、大里、太平、東、西、南、北、中區、南、北屯等行政區，沿途停駕、駐駕宮廟共99座。4月12日上午8點起駕，今晚回鑾安座。
副總統賴清德原訂參加迎接旱溪媽回鑾，廟方稍晚宣布，因華航機師疫情擴大，決定取消行程，避免群聚，但不少賴神粉絲頗失望。
「旱溪媽祖遶境十八庄」是地方重要的宗教民俗活動，從清朝道光3年丶從西元1823年至今，今年邁入第兩百年，歷史悠久，已登錄為台中市政府文化局無形民俗文化資產。
不少年輕學生則在廟埕等候，要全程記錄旱溪媽回鑾。8點40分左右，台中地區開始下雨，信徒依然冒雨等待「希望雨下越大越好！」「媽祖婆回來，剛好下雨耶！」「媽祖真靈」。
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