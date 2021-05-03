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門徒向耶穌下跪非求婚 廣達游於藝有童趣彰化縣長笑了

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
小朋友解說西洋名畫，以為是男生向女生求婚，後來看名畫說明，原來是門徒向耶蘇下跪。兒童天真可愛，讓彰化縣長王惠美笑了。記者簡慧珍／攝影
小朋友解說西洋名畫，以為是男生向女生求婚，後來看名畫說明，原來是門徒向耶蘇下跪。兒童天真可愛，讓彰化縣長王惠美笑了。記者簡慧珍／攝影

賈伯斯「破壞性思考」讓蘋果電腦業績翻身，也讓企業界和教育界競相模仿，今天廣達游於藝「空間任意門」彰化縣同盟展在湖東國小登場，參展學校的學童從環境藝術的空間概念出發，多元運用平面媒材表現立體藝術，表現彰化學子的創意。

廣達游於藝已舉辦17年，到彰化縣展出9年，第一年首展的學校主任王麗惠今年擔任彰化縣同盟展盟主，另有10所學校參與廣達游於藝「空間任意門」。今天廣達文教基金會執行長徐繪珈、縣長王惠美出席溪湖鎮湖東國小展覽，參觀上百件學童創作和廣達提供的藝術複製品。

湖東國小學生表演「時光魔法師」話劇揭開聯合開幕的序幕，二、四、六年級各有學童代表解說變化空間的概念，二年級學童展出親子手工昆蟲樹，四年級學童用2D皮影戲偶演出3D立體戲劇，六年級學童用珍珠板特性組合立體空間，從中學會觀察與善用空間的創作能力。

「我一看到空間任意門，就想到會不會出現哆拉A夢。」縣長王惠美說，廣達游於藝巡迴全國各校，來到彰化縣，讓彰化孩子更有國際觀。廣達文教基金會徐繪珈以賈伯斯為例，破壞性思考突破原有框架，帶起創意思考的改革，不只應用在業界，在教育現場也可經由破壞性思考激發無限創意。

湖東國小邀請螺陽、培英國小和彰興國中提供展品，湖東學童擔任小小解說員，頻頻留住趕行程的縣長王惠美「聽一下我們解說」，王惠美盛情難卻，多留了10分鐘，聽學童解說名畫，以為畫中是男生向女生求婚，看了名畫說明才知道是信徒虔誠向耶蘇下跪，王惠美忍住笑，誇獎小朋友有求知精神。

本學年度廣達游於藝彰化縣同盟展，已先在8所學校巡迴展，湖東國小展到5月8日，接著到另外3所學校，預定本學期結束前閉幕。

廣達游於藝「空間任意門」彰化縣同盟展在溪湖鎮湖東國小展出。記者簡慧珍／攝影
廣達游於藝「空間任意門」彰化縣同盟展在溪湖鎮湖東國小展出。記者簡慧珍／攝影

王惠美

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