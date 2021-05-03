二林轉運站敗部復活 溪湖加碼爭取廣停一建立體停車場

交通部長王國材今天和立法院交通委員會考察彰化縣四大工程，在公共運輸交通路網方面，王國材同意把原本列在交通部下次報告的二林轉運站，提前和溪湖轉運站同時審查，並建議二林轉運站增加樓層當商店家，促進當地特色產業的商機。

縣長王惠美向王國材爭取優先核定溪湖轉運站、二林轉運站的經費6993萬4000萬元，及補助購置20輛電動大客車購車費用2億4000萬元，日後彰化子弟能搭乘電動大客車，從彰化市、員林市經溪湖鎮到二林中科上班，她已經招商請矽品到中科設廠，急需員工，電動大客車對彰化子弟在地工作很重要，也能發展觀光旅遊。

工務處長林漢斌簡報時表示，溪湖轉運站建置經費4123萬4000元，將規畫5席月台，站內有售票區、商店販賣區、候車座椅區、衛生設施和司機休息室，轉運站未來提供員客10條公路線路、1條市區路線和統聯2條國道路線服務民眾，公路總局審議溪湖轉運站計畫案，建議縣政府補充資料再納入審核。

林漢斌用「站區還有木框窗戶，廁所很不理想」形容二林公車車站老舊，縣政府爭取建置經費2870萬元，規畫5席月台的一層樓平面現代化公車轉運站，不過公路總局審議後暫不補助，列入下一期計畫，希望交通部長能大力支持偏鄉公共運輸品質，把二林轉運站計畫提前推動。二林鎮長蔡詩傑到場，也爭取把二林轉運站提前和溪湖轉運站同步核定，提升二林鄉親搭車品質。

王國材說，彰化縣總人口數目前共126萬，是六都以外的全台第一大縣，轉運站的核心精神在於匯整路線，讓彰化鄉親方便搭乘，溪湖與二林轉運站是整體城市路網公共運輸完備的基礎建設，他建議二林轉運站改為兩層樓，二樓當商場，可展售二林地區農特產區。

溪湖轉運站位在溪湖廣停三，溪湖鎮長黃瑞珠爭取相鄰的廣停一興建５層樓立體停車場，紓解市區停車問題，否則廣停三建造兩層樓轉運站，少了停車空間，周邊的二溪路、溪環路、員鹿路和彰水路及巷道車流量不少，日後市區更難停車，此外溪湖鎮有必要開闢南外環道路，分散二溪路、員鹿路的車流量，不然二林中科廠商進駐後，必經的溪湖市區要道很可能加倍壅塞。

交通部、立法院交通委員會召委立法委員陳素月、立委謝衣鳳、縣政府工務處帶回溪湖鎮公所的建議加以研議。王國材當場特別詢問電動公車一事，將按照縣政府提報計畫審查。