南投救護資源缺 潤輝開發慨捐110組「救命貼片」

南投縣全年救護車出勤次數達2.2萬次，救護車及相關急救用品耗損率大，其中自動心臟電擊器（AED）貼片為一次性消耗品，且單價高，對縣庫很有負擔，潤輝開發公司得知後，今慨捐110組貼片給消防局，盼提升地方救護效能及安全。

南投縣消防局指出，舉凡天災人禍、急難事故等狀況均仰賴消防人員出勤搶救，其中救護更是占勤務大宗，南投每年救護車出勤次數逾2.2萬次，而縣境多偏鄉山地，救護車及相關急救用品損耗率大，急救用品汰換又因不易受外界關注受助。

其中，自動心臟電擊器（AED）貼片屬於一次性消耗品，只要打開即須更換，不可重複使用，但單片價格不低，每片從1200元至3000元不等，可這類緊急救命的耗材費用又省不得，對不太寬裕的縣庫而言，是不小的負擔。

潤輝開發公司得知偏鄉消防資源拮据狀況後，特別購置捐贈市價約33萬元Physio- Control Lifepak 1000機型專用的自動心臟電擊器（AED）貼片110組，今由縣長林明溱代表受贈，林也回贈潤輝公司代表郭進安先生感謝狀及紀念品。

林明溱說，全縣每年約有600 件到院前心肺停止救護案，須運用AED偵測傷病患心律脈博，並施以電擊使心臟恢復正常的需求很大，潤輝損贈110組AED貼片，約供50部AED備料所需，對消防局執行緊急救護任務有非常大的幫助。