台中車站旁140公尺武德街溝通5年 4名地主點頭成全

台中市東區大智路打通完善火車站路網，延宕5年的武德街拓寬案順利啟動，今天動工。台中市政府取得所有權人同意，大智路將貫穿大智北路後，再延伸至武德街，一路直達南京路，完成大智路打通的最後一哩路。市長盧秀燕感謝地主成全，期許施工團隊如期如質完工，為市民打開舊城區經濟起飛新門戶。

盧秀燕表示，台中人長期願望就是台中車站前後站打通，讓後站跟前站一樣發達興旺。去年市府建設局及都發局打通大智路，市府接續拓寬武德街，讓周邊交通更順暢。

盧秀燕說，感謝持有武德街土地的賴家、戴家兩個家族共4名地主，居住當地超過一甲子，讓後站可貫通至南京路，不僅同意拓寬工程，更親自參與開工典禮。她感謝建設局、都發局努力規劃協調，在台中市議會支持下，讓拓寬工程順利進行。

建設局長陳大田說明，武德街2016年就啟動拓寬計畫，加速工程用地取得作業，經市府團隊積極溝通協調，所有權人同意自行拆除並提供市府拓寬道路。

武德街道路工程計畫長度140公尺，寬度24公尺，工期預計160天，預計今年10月底前完工。拓寬範圍由八德街至南京路，工程總經費3412萬元。