王國材承諾王惠美：全力協助中捷綠線按時程延伸到彰化

台中捷運綠線已經通車，大坑延伸段去年8月呈報行政院核定，彰化延伸段遲遲沒動靜，今天交通部長王國材首度到彰化縣考察，對彰化縣長王惠美作出「滿滿的保證」，將繼續推動台中綠捷彰化延伸段和鐵路彰化站計畫，他會全力協助。

每次蔡英文總統、行政院長蘇貞昌視察地方，彰化縣縣長王惠美都陳情，希望中央明確表態，支持台中綠捷彰化延伸段工程、台鐵彰化站工程，眼看中捷綠線大坑延伸段去年7月1日獲交通部審查通過，臺中市政府8月31日完成報告修正，提送交通部轉行政院核定，縣政府心裡更著急，王惠美今天在剛上任不久的交通部長王國材面前，再次爭取彰化縣雙鐵計畫。

王國材因為趕著到處考察，簡短的表示，彰化縣內公共交通運輸很重要，台中綠捷彰化延伸段和鐵路彰化站計畫，繼續按照時程推動，他會盡最大全力協助。在一旁的縣長王惠美點頭如搗蒜。

根據縣政府資料，台中綠捷彰化延伸線規畫銜接捷運綠線台中高鐵站（G17），行經成功嶺營區、烏日高鐵特定區，經金馬東路跨越烏溪大橋進入彰化縣境內，終站為彰化市鐵路高架化後的金馬站，全長約6.59公里，在彰化縣境內共4.09公里，設置3座車站。計畫總經費277.48億元。

中捷綠線彰化延伸線的「烏日-彰化段」工程費約199.79億元，彰化縣政府預計負擔49.23億元，彰化延伸段經費已納入行政院前瞻基礎建設-軌道建設計畫，可行性研究核定後，縣政府將盡快啟動後續規劃設計及工程施作，達成中彰30分鐘生活圈的目標。