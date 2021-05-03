國1彰化到員林假日路況非紫即紅 交通部明年春節前改善

今年五一連假的第一天上午，國道一號彰化到員林的路段又塞爆，交通部長王國材今天和立法院交通委員會考察這個路段的改善計畫，在不涉及徵收用地和環評的前提下，將縮小原來車道寬度，從3加1車道改為4個車道，今年8月拆除花壇、秀水、溪湖的跨越橋，拓寬橋下土地寬度，為日後加寬路面預作準備。

中區養護工程分局分局長彭煥儒簡報時指出，彰化到員林的路段每逢假日和連假，每小時車流多達6000輛次，從雲林西螺北上的車流進到員林到彰化，平日每天車流約15萬輛次，假日和連假多達20萬輛次。

中區養工分局分析，彰化系統到彰化有3個車道加1個輔助車道，彰化到埔鹽、埔鹽到員林都是3個車道，根據假日車流量計算，這個路段至少需要3.6個車道才夠用，如果徵收用地和環評，恐怕需要10年，對紓解車流緩不濟急，因此先縮減車道寬度解決眼前假日與連假的塞車瓶頸問題。

彭煥儒表示，彰化到員林的車道目前3.65公尺，將縮減為3.5公尺，路肩縮減為0.5公尺，這麼做可以多畫一個車道，變成南北雙向都四線道，但為了提供用路人和公務單位的臨停，平均每間隔4.5公尺就有一個停車彎；重劃車道的工程預計明年春節前完工，可望提升車流21%，紓解車輛壅塞。

國一彰化到員林目前只有3個車道，如果重劃車道及未來拓寬車道，現有的跨越橋都必須配合先拆除再放回原位，讓工程人員拓寬橋下的路面，削除目前橋下兩側斜坡，改為ㄇ形，至少各增加1個車道。跨越橋工程在今年4月19日發包，分為北標和南標，預計一併拓寬引道，減少交通事故。

彭煥儒也提到，有多所學校校車、公車路線經過引道，縣政府要求今年8月開工，避免學生、家長和民眾措手不及，中區養工分局在8月前加強宣導使用替代道路。

縣政府工務處接著上場簡報，處長林漢斌表示，要拆除花壇鄉花秀路跨越橋（秀溪橋）、秀水鄉新興街跨越橋（上興橋），縣政府希望拓寬路面能延伸到平面道路的路口，可降低交通事故並讓交通順暢，至於溪湖鎮大溪橋是聯繫大村鄉和溪湖鎮的交通要道，因重建跨越橋，車輛都要繞道20分鐘，地方民眾要求盡快完工，以免間接造成員鹿路等周邊原本車流量很大的道路塞爆。

立法委員謝衣鳳建議規畫和及早公告市區替代道路路線，埔鹽匝道不要每逢連假就封閉，讓車流都塞在平面道路。鎮長黃瑞珠要求多做替代道路指引公告牌，讓車輛分流，不要在鄉間小路繞來繞去。大溪橋在地的中竹里居民要求施做隔音牆、跨越橋早日完工。