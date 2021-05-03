來南投過母親節 賞螢、賞花還有原民風慶生會

想好周末母親節陪媽媽出遊了嗎？南投縣不只有螢火蟲季，九族文化村更推出五月壽星媽媽專案，全家度過一個難忘的母親節和生日慶生會外，杉林溪森林生態渡假園區的繡球花季也宣告登場，園區內有5萬株將陸續爭奇鬥艷，是目前台灣最大規模繡球花培育觀賞景點。

南投觀光處長陳志賢表示，久旱逢甘霖，螢火蟲也出來了，5月起尤其是鹿谷、溪頭杉林溪螢火蟲大爆發時刻，周末「溪頭螢光派對」也已經起跑，除了入住溪頭的遊客，一般遊客也有機會夜間入園賞螢，歡迎民眾來鹿谷溪頭一帶賞螢。

九族文化村表示，本周末就是母親節，園區推出一個壽星專案門票含感恩餐的母親節套票，6人以上就可以預約以每個人只要1000元的優惠價入園暢遊，價格含門票、日月潭纜車和感恩大餐；歡迎全國遊客利用假日全家出遊到九族文化村用原民風慶祝母親節，同時金牛媽媽剛好也利用文化村的壽星專案，度過一個難忘的生日。

上周末就有不少人預約參加別開生面的原民風的慶生會，享受尊榮禮遇外，並在網路上面留下好評，因此吸引更多的人來體驗，劉姓和黃姓媽媽帶著小孩和全家人一起來慶生和過母親節，看到乾涸的日月潭，大家紛紛祈求老天趕快下雨，或是疫情快快結束的願望。