恐怖鋪面、鋼筋露出影響安危 彰化市3小學老舊陸橋整修

彰化市坐落在省道路線旁的國聖國小、快官國小以及忠孝國小等三座人行天橋，橋齡都超過20年以上，有鋪面破損、鋼筋裸露、水泥塊掉落等疑慮，彰化縣府同意補助86萬多元改善，工期預計40天，目前已開工，預計最快6月初就能完工。

彰化市長林世賢今天前往位在台1線上的國聖國小的人行天橋勘查，橋面油漆斑駁、鋼筋露出，鋪面破損嚴重，露出混泥土，甚至還隆起影響行人通行，依據橋檢結果，三座橋梁皆有數據毀損，須以維修工程延長橋梁使用年限。

林世賢說，國聖的橋墩是縣府興建，這次委託公所代辦工程，將以高壓水清洗後修復破損混泥土，並重新油漆塗裝，另位在台14線的快官國小前陸橋清洗後也會修復破損的混泥土，重新油漆塗裝，台1丙線上的忠孝陸橋在鋼構件生鏽以除鏽保護，燈管及耐力板等損壞設施修復。

國聖國小校長黃至賢說，國聖前陸橋民國70年啟用，大多數學生家長接送，目前僅有少數學童上下課使用，居民到校運動部分也會走陸橋，橋上鋪面已破損，會引導家長學童改走平面道路。