鐵砧山草皮生長不良 中市議員施志昌爭取600萬改善

鐵砧山是台中市大甲重要的遊樂休憩景點，但草皮的生長狀況一直不好，台中市議員施志昌今天邀台中市政府觀光旅遊局、台中市風景區管理所、大甲區公所與大甲頂店里辦公處至現場會勘，希望中市觀旅局能改善，觀旅局將運用600萬進行景觀改善，預計6月動工，9月底完工。

施志昌表示，立法院副院長蔡其昌為鐵砧山爭取4年4期兩億元的改善工程，目前已經完成第二期工程，近來也吸引了很多遊客，常常有許多家長帶孩子到鐵砧山野餐，但他發現，鐵砧山的草皮生長狀況一直相當不好，而且礫石裸露，讓遊客無法坐在草地上，希望中市觀旅局能改善這個問題。