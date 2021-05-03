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大甲成功路改善工程 市議員爭取130萬明天開工

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員李榮鴻爭取130萬元，將改善大甲區成功路路面。圖／台中市議員李榮鴻服務處提供
台中市議員李榮鴻爭取130萬元，將改善大甲區成功路路面。圖／台中市議員李榮鴻服務處提供

台中市大甲區成功路是通往鐵砧山風景區及大甲祭祀重地主要道路，多年未刨鋪，車輛輾壓及雨水侵蝕部分路面破裂不堪，影響整體道路景觀及用路人安全，台中市議員李榮鴻今年初辦理會勘要求改善，中市府應同意編列130萬元施作工程，今天和建設局養護工程處海線工程隊辦理開工前說明會，預計明天開工。

大甲區頂店里長梁福昌說，感謝議員及市府關心地方工程，也希望明天工程能夠順利進行，希望未來中山路一段1158巷的道路改善也能夠盡速規畫進場施作。

中市府建設局養工處海線工程隊表示，該工程施作經費約130萬元、路面改善施作長度340公尺、施作面積約3620平方公尺，預計這次燙平計畫可提昇本路段服務水準，改善車輛行駛效率及交通安全。

李榮鴻表示，成功路的重鋪對交通安全性是有助益的，感謝盧秀燕市長對地方的重視，鐵砧山風景區的雕塑公園也在盧市長的推動下吸引許多遊客進入，劍井區目前在辦理改善工程，預計能夠完善鐵砧山風景區整體性導入觀光客到甲安埔。

台中市議員李榮鴻爭取130萬元，將改善大甲區成功路路面。圖／台中市議員李榮鴻服務處提供
台中市議員李榮鴻爭取130萬元，將改善大甲區成功路路面。圖／台中市議員李榮鴻服務處提供

鐵砧山 台中市

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