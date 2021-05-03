聽新聞
test
0:00 / 0:00
IKEA何時要來台南？ 局長答覆議員詢問：努力中
IKEA何時要來台南？台南市議員陳怡珍上午在議會質詢市府經濟發展局局長陳凱凌時，陳凱凌表示，市府已積極爭取，3次與IKEA面商、IKEA也3度南下評估，但目前因為疫情的關係，尚未確定下一步的展店計畫，但市府會隨時關注。
陳怡珍表示，市區裡每次有較大的土地在開發，民眾就會很關切「是不是要蓋IKEA？」「台南什麼時候才會有IKEA？」要求經發局說明爭取的進度。
陳凱凌表示，他上任以來也很重視全案，北上3次與IKEA台灣的副總裁討論，IKEA也南下多次評估，但是可能疫情影響全球展店布局，可能要再進一步評估。目前台南已提供6、7塊土地給IKEA評估，雙方也討論過相關腹地與需求發展，IKEA是國際性公司對於展店非常謹慎，雖然目前還沒有進一步消息，但市府會持續努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言