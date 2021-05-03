IKEA何時要來台南？ 局長答覆議員詢問：努力中

IKEA何時要來台南？台南市議員陳怡珍上午在議會質詢市府經濟發展局局長陳凱凌時，陳凱凌表示，市府已積極爭取，3次與IKEA面商、IKEA也3度南下評估，但目前因為疫情的關係，尚未確定下一步的展店計畫，但市府會隨時關注。

陳怡珍表示，市區裡每次有較大的土地在開發，民眾就會很關切「是不是要蓋IKEA？」「台南什麼時候才會有IKEA？」要求經發局說明爭取的進度。

陳凱凌表示，他上任以來也很重視全案，北上3次與IKEA台灣的副總裁討論，IKEA也南下多次評估，但是可能疫情影響全球展店布局，可能要再進一步評估。目前台南已提供6、7塊土地給IKEA評估，雙方也討論過相關腹地與需求發展，IKEA是國際性公司對於展店非常謹慎，雖然目前還沒有進一步消息，但市府會持續努力。