中捷APP缺到站資訊與景點轉乘 民代：像不搭捷運者設計

台中捷運公司為綠線推出中捷APP，宣稱是「手機裡的大世界」，更推出下載APP就送限量集章冊的活動。民進黨市議員江肇國今指出，中捷APP完全將官方網站變成手機版，竟漏掉最重要的「列車進站動態」資訊，站點附近的推薦景點「遠得不得了」他質疑，這像是群不搭捷運的人設計的。

使用者也在APP評論反映，也希望有「捷運即時動態」台中捷運公司表示，皆虚心接受並將改進，其中，列車動態進站資訊因涉及與行車監控系统訊號介接，因目前系統正準備進行契約可靠度驗證，介接需與系統商協調，以確認是否會影響後續保固。另參考北捷經驗，系統介接可能所費不貲，尚需詳細評估其效益。

中捷公司也表示，中捷綠線為自動化無人駕駛系統，班距短且凖時，平日班距為尖峰5分鐘離峰8分鐘，假日目前約為6分半鐘至8分鐘，候車時間短且可預期掌握，不會如同公車可能會受路況影響。

江肇國表示，對搭乘大眾運輸工具的人而言，最重要的資訊是進站時間，例如北捷官方APP用倒數計時的方式顯示列車動態。但中捷APP顯示最近站點、車距票價、車站介紹，但這些對乘客都不如列車進站動態更迫切需要。

江肇國強調，中捷官方APP要衝下載人數，除推出送禮活動，更應思考使用者需求，盡快加入「列車進站動態」的功能。

江肇國指出，另中捷主打的「景點商家」功能沒有考慮距離，純介紹景點而沒有轉乘資訊，使用者還是得打開google地圖查詢。他舉例文心櫻花站景點推薦逢甲商圈、文心崇德站景點推薦洲際棒球場，若要到達這些地點，走路都需要花費30分鐘以上，APP中沒有轉乘資訊，提供這樣的資訊令人不解。

舊社站景點則推薦走路需花40分鐘的太原觀光夜市，忽略很夯的總站夜市。

從景點缺乏轉乘資訊與推薦地點來看「顯見中捷APP不夠親民」江肇國表示，中捷APP的設計初衷是要方便民眾，但目前看來有待改善，如何設計更貼近民眾需求的功能，捷運公司要加把勁。

關於議員針對台中捷運官方App的建議，台中捷運公司表示，皆虚心接受並將改進，其中，列車動態進站資訊因涉及與行車監控系统訊號介接，因目前系統正準備進行契約可靠度驗證，介接需與系統商協調，以確認是否會影響後續保固。另參考北捷經驗，系統介接可能所費不貲，尚需詳細評估其效益。

至於「景點商家」資訊，中捷公司說明，景點篩選方式是以捷運站周邊3公里以內、且為台中市政府觀旅局列表景點為標準，部分景點雖距離車站較遠，因希望鼓勵民眾多探索台中優質觀光景點，也提供民眾參考。另商家部分，則是列入目前中捷推出的「捷伴台中遊」活動中之合作商家，列入之商家未來會隨活動做調整。