中一中kuso標哥網讚！ 顏寛恒：連絡送標哥水餃兼叫賣

台中一中校慶園遊會，有一攤射氣球，宣傳海報畫了酷似大甲鎮瀾宮董事長顏清標拿槍，點綴消坡塊，問「肖年仔，欲拍銃（射擊）嘸」。網友大讚有創意！顏清標的兒子，前立委丶國民黨副秘書長顏寛恒臉書回應，爸爸現在不做消波塊了，都在做水餃。

顏寛恒還説「記得跟寬恒哥聯絡，私人贊助你們一箱水餃，保證比消波塊好吃」下屆園遊會如改賣標哥水餃，隨貨附贈寬恒哥叫賣服務一式。文末搞笑説「我爸頭髮沒這麼黑」、「當阿祖的他是很慈祥的」！

顏寬恒的回應不到半小時已吸引近3千人回應，還有百餘則留言，有人建議「如果能把水餃捏成消波塊的形狀…」，還有人稱讚「非常有風度的回應~~大大的讚👍」，還有人故意問「學弟會不會被作成消波塊...」引起顏寬恒再度回應「就說了現在只做水餃」、「不會啦，一中學生是國家的棟樑，必須好好呵護」，還有人加入留言「學生的創意並無惡意，標哥的水餃好吃就是了」。