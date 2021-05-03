快訊

台北車站某大樓有確診者？柯文哲脫口：是新光大樓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中一中kuso標哥網讚！ 顏寛恒：連絡送標哥水餃兼叫賣

聯合報 / 記者陳秋雲黃寅／台中即時報導
台中一中園遊會拿顏清標宣傳，在PTT廣受討論。圖/取自PTT
台中一中園遊會拿顏清標宣傳，在PTT廣受討論。圖/取自PTT

台中一中校慶園遊會，有一攤射氣球，宣傳海報畫了酷似大甲鎮瀾宮董事長顏清標拿槍，點綴消坡塊，問「肖年仔，欲拍銃（射擊）嘸」。網友大讚有創意！顏清標的兒子，前立委丶國民黨副秘書長顏寛恒臉書回應，爸爸現在不做消波塊了，都在做水餃。

顏寛恒還説「記得跟寬恒哥聯絡，私人贊助你們一箱水餃，保證比消波塊好吃」下屆園遊會如改賣標哥水餃，隨貨附贈寬恒哥叫賣服務一式。文末搞笑説「我爸頭髮沒這麼黑」、「當阿祖的他是很慈祥的」！

顏寬恒的回應不到半小時已吸引近3千人回應，還有百餘則留言，有人建議「如果能把水餃捏成消波塊的形狀…」，還有人稱讚「非常有風度的回應~~大大的讚👍」，還有人故意問「學弟會不會被作成消波塊...」引起顏寬恒再度回應「就說了現在只做水餃」、「不會啦，一中學生是國家的棟樑，必須好好呵護」，還有人加入留言「學生的創意並無惡意，標哥的水餃好吃就是了」。

顏清標

延伸閱讀

中一中校慶擺攤「標哥：欲拍銃嘸」 網笑翻：高材生就是創意

明道大學迎大甲媽 出動千萬曳引機 標哥：這排場沒看過

影／大甲媽行程快3小時 顏清標提醒大家戴口罩

大甲媽遶境進香彰化市一級戰區 標哥押陣3分鐘走過

相關新聞

注意！中捷通車8天共29萬人次搭乘 明天公布獲獎幸運兒

台中捷運綠線4月25日中午12點起正式通車，截至5月2日，累計運量29萬4240人次，勞動節連假期間產生第20萬名及第2...

來南投過母親節 賞螢、賞花還有原民風慶生會

想好周末母親節陪媽媽出遊了嗎？南投縣不只有螢火蟲季，九族文化村更推出五月壽星媽媽專案，全家度過一個難忘的母親節和生日慶生...

恐怖鋪面、鋼筋露出影響安危 彰化市3小學老舊陸橋整修

彰化市坐落在省道路線旁的國聖國小、快官國小以及忠孝國小等三座人行天橋，橋齡都超過20年以上，有鋪面破損、鋼筋裸露、水泥塊...

鐵砧山草皮生長不良 中市議員施志昌爭取600萬改善

鐵砧山是台中市大甲重要的遊樂休憩景點，但草皮的生長狀況一直不好，台中市議員施志昌今天邀台中市政府觀光旅遊局、台中市風景區...

大甲成功路改善工程 市議員爭取130萬明天開工

台中市大甲區成功路是通往鐵砧山風景區及大甲祭祀重地主要道路，多年未刨鋪，車輛輾壓及雨水侵蝕部分路面破裂不堪，影響整體道路...

IKEA何時要來台南？ 局長答覆議員詢問：努力中

IKEA何時要來台南？台南市議員陳怡珍上午在議會質詢市府經濟發展局局長陳凱凌時，陳凱凌表示，市府已積極爭取，3次與IKE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。