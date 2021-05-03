注意！中捷通車8天共29萬人次搭乘 明天公布獲獎幸運兒

台中捷運綠線4月25日中午12點起正式通車，截至5月2日，累計運量29萬4240人次，勞動節連假期間產生第20萬名及第25萬名旅客。連假3天運量超過14萬人次。

勞動節連假是捷運綠線正式通車後的第一個連假，台中捷運工舉辦系列活動，包括北屯機廠首度開放參觀、5人同行搭捷運就送1張不限里程乘車券，加上推出尋找通車後第20萬名旅客活動，受到民眾支持，連假3天運量合計達到14萬3956人次。

為慶祝搭乘人數節節上升，台中捷運公司今天表示，第20萬名旅客的幸運兒將致贈1瓶中捷通車紀念酒，前後各10名旅客送1張尚未發行的2021中捷紀念卡；第25萬名旅客則獲贈2瓶通車紀念酒，前後各5名旅客送1張2021中捷紀念卡，總計產生32名幸運得主。

中捷公司指出，中捷公司也表示，因內部票務系統必須與電子票證公司查對得主卡片的晶片內碼匹配的外碼以利公布，需要時間，預計明日公布32名得主的電子票證卡號，請連假期間曾持電子票證搭乘捷運綠線的旅客留意市府官網、中捷公司官網與臉書粉絲團、APP相關訊息。

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