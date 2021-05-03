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麗寶國際賽車場開幕賽 3天湧入上萬人觀賽

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
麗寶國際賽車場開幕賽昨天結束，3天湧入上萬人觀賽。圖／麗寶國際賽車場提供
麗寶國際賽車場開幕賽昨天結束，3天湧入上萬人觀賽。圖／麗寶國際賽車場提供

麗寶國際賽車場嘉年華與開幕賽事昨天結束，3天賽事湧入上萬人觀賽，競爭最激烈的麗寶超級房車賽TCR組由BC Racing車隊的兄妹檔黃錦章與黃淑妮拿下冠軍；參賽車手中最受外界關注藝人的姚元浩，因微小差距而未能拿下獎座，他說麗寶擁有絕佳場地、也有能力舉辦高規格賽車運動。

麗寶國際賽車場為了讓更多民眾感受到賽車運動的魅力，以嘉年華的形式舉辦開幕活動，有房車賽，也籌劃卡丁耐久賽、越野挑戰賽、賽車運動產業發展論壇與「聰明媽咪兒童超跑」趣味競賽，占地53公頃的賽車園區內，每一個場域都發揮不同的獨特魅力。

麗寶國際賽車場表示，目前已有國際賽事洽談中，如果國際疫情能緩解，最快今年10月就有機會能把台灣首次的方程式等級的賽事引進台灣，讓賽車運動熱潮能一波接一波，滿足所有車迷、運動迷的期待。

麗寶國際賽車場開幕賽昨天結束，3天湧入上萬人觀賽。圖／麗寶國際賽車場提供
麗寶國際賽車場開幕賽昨天結束，3天湧入上萬人觀賽。圖／麗寶國際賽車場提供

賽車手 疫情 越野

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