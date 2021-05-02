民眾黨布局南投 首場活動捐助原鄉球員帶看電影
台灣民眾黨將在南投市民族路成立南投縣黨部，主委由安泰長照社團法人董事長簡千翔出任；為布局南投，首場活動瞄準原鄉，今響應幼教機構愛心活動共同捐助水里國中籃球隊1萬2000元，並帶球員進南投戲院看原鄉電影「聽見歌再唱」。
民眾黨南投縣黨部指出，簡千翔擁有英國雪菲爾大學教育博士學位，是安泰長照社團法人附設南投縣私立朝日住宿長照機構董事長，也是南投愛心幼兒園負責人，長期關注縣內教育及體育發展，今更發起「逗陣挺原鄉 相揪看電影」愛心活動。
簡千翔表示，活動由愛心幼兒園發起，校方提供電影票，帶師生欣賞取材自南投信義「原聲童聲合唱團」的原鄉電影「聽見歌再唱」，學童免費，親友每人收100元，今所得5100元全捐給水里國中籃球隊。
水里國中籃球隊多數由原鄉布農族孩子組成，甚至與電影「聽見歌再唱」中合唱團主人翁為同一部落，雖是偏鄉球隊，近日卻以黑馬之姿打敗都市各校球隊，拿下110年全國中學籃球賽冠軍，校方捐助，盼協助球隊發展。
民眾黨南投縣黨部也響應愛心活動，與朝日長照機構共同將校方捐出5100元，再加碼至1萬2000元，全數捐贈給水里國中籃球隊，也邀請全隊球員一同進南投戲院支持原鄉電影。
簡千翔說，這是民眾黨在南投縣響應並出席的首場活動，鎖定原鄉是深信教育可以改變一個孩子，希望藉由活動能為原鄉孩子成長、發展盡一份微薄心力，也讓電影感動持續發酵，增進社會善念循環，達成自發、互動、共好的教育目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言