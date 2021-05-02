從拖著腳鐐手銬奔喪的毒蟲 他翻轉人生變反毒大使

47歲的高肇良，18歲時因毒品案入獄，前後進出監獄6次、耗擲青春10年，36歲才出獄；期間他父親因血癌帶著遺憾往生，他戴著手鐐腳銬奔喪，母親高羅秀珍對他永不放棄，讓他幡然悔悟，至今14年再也不沾毒，甚至從毒蟲變成反毒大使，走進學校與監獄進行千餘場演講，更出書分享心路歷程，獲得總統接見，翻轉自己的人生。

75歲的高羅秀珍是養女出身，她感化染毒兒子高肇良的事蹟，獲選為彰化縣模範母親；她今天含著淚水，由4個子女及孫子陪同歡喜接受彰化縣長王惠美表揚。

高肇良說：「感恩媽媽的不離不棄，才會有現在的我，以後會以身作則來教育子女，也會化小愛為大愛，來回饋社會。」

高肇良生長在健全家庭，國二時誤交損友接觸安非他命，他說，為了買毒將父親的盆栽、母親的金飾變賣，姊姊因無能為力「大義滅親」找警察逮人，甚至還寫信到總統信箱，希望讓他早點入監服刑，他一次又一次出獄再入獄，傷透家人的心。

「放棄肇良吧！妳還有其他3個孩子都很優秀啊！」鄰居親友這樣勸說高羅秀珍；高肇良說，但媽媽對他永不放棄，還說：「你再不改變，我會死不瞑目。」當他父親病逝，他光著頭、戴手銬、拖著腳鐐，鏘鏘刺耳聲及眾人目光令他難忘，更後悔來不及行孝，出獄後再發生重大車禍，感受到人生無常，從此洗心革面，不僅戒毒，連菸酒都戒了。

獲得重生的高肇良，從毒蟲轉變為反毒大使，積極投入校園及監獄反毒宣導、個案輔導，遍及全國各地共演講1150場次，受益人次高達51萬人，榮獲總統接見表揚旭青獎、反毒真英雄獎，更出版「阿良的歸白人生」反毒專書。

高肇良說，有學生淚流滿目找他訴苦，提到自己家人也在吸毒，讓他感受到媽媽當時對他染毒的痛苦。高肇良說，雖然幫助了一些更生人走過困境，但也有很多失敗例子，「戒毒者有了錢，生活安逸了，就是最容易走回頭路的時候。」

「學生抽菸有可能是吸毒的前兆！」高肇良說，家長若發現孩子性情改變，房間裡出現疑似毒品異味，都應注意，「吸毒不分學歷高低，染毒就是將自己推向萬丈深淵」。他將2千多本新書捐給彰化縣政府教育處及全台灣監獄，希望有毒害家庭不要放棄希望。