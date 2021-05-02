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影／日月潭底藏清代古墓 台師大學者親考究揭秘
旱情嚴峻，日月潭因此裸露大片潭區，近期手機、車牌等物品浮出水面，更接連發現距今275年前清乾隆年間、178年前道光年間墓碑，有人直呼「挖到寶」，但也有人質疑；台師大學者張素玢為此踏查，研判乾隆年間墓非古物，應翻修過。
被發現的清道光年間墓碑上堂號為「金蒲」，並刻有「顯妣諡淑慎陳媽鄧氏」，右側刻著「道光二十三年仲夏」字，墓碑根部完整未被敲打、破損，並非棄置，墓碑下甚至可能還有先人骨骸，多數人認為是沉入日月潭底的清朝古墓可能性大。
清乾隆年間墓碑刻「蔡公諱天牌佳城」，右側刻有「乾隆丙寅年修」，但因碑體斷裂，是否為古物看法分歧；民俗專家廖大乙依「修」字及碑體材質、刻法為民國近代作法，研判是延續舊碑刻法翻修，應是洪水或土石流被沖往該處，並非清代碑。
日月潭底發現清代古墓引發關注後，台灣師範大學台灣史研究所長張素玢實地踏勘，她指出清道光年間碑體字姬刻鑿深厚重，材質為附近就有的砂岩，沒撿骨過，一半墓體雖被砂石掩蓋，仍能看出墓地形制完整，研判確是道光年間古墓。
至於清乾隆年間墓碑，張表示漢人在道光年間才慢慢到日月潭開墾，早在乾隆年間就在當地生活的可能性較低；另古代考量要將先人墓碑留得久遠，刻痕會很深，像上述的道光年間墓碑字體樸實厚重，但這清乾隆年間墓碑刻字痕跡較淺。
此外，這塊清乾隆年間墓碑曾被打磨已磨光，摸起來表面光滑，為重新磨製再利用，且「佳城」通常是用在已撿骨過的墓碑上，研判已非原碑，而是後代重修，卻又按原碑年代雕刻，才會造成混淆，實際年代可能不到百年。
南投縣政府文化局則表示，很感謝各界及學者關心，該局日前已提報文化部文化資產局，也邀集相關學者到場勘查，待走完審議程序將會針對2塊墓碑做出最終文化資產認定。
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