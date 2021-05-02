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台中姊弟亡今晚送肉粽送煞經小希臘引恐慌！急改路線

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台中姊弟亡今晚送肉粽送煞竟經小希臘引恐慌！急改路線

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
姊弟同天死亡，台中沙鹿今晚有送肉粽送煞儀式生人迴避，途經龍井區麗水里引起恐慌，經麗水里長陳耀墩緊急聯繫禮儀社後，送肉粽路線改道火力發電廠前。圖／麗水里長陳耀墩提供
姊弟同天死亡，台中沙鹿今晚有送肉粽送煞儀式生人迴避，途經龍井區麗水里引起恐慌，經麗水里長陳耀墩緊急聯繫禮儀社後，送肉粽路線改道火力發電廠前。圖／麗水里長陳耀墩提供

台中沙鹿區有一對姊弟同天死亡，家屬今晚7點30分到9點30分將舉行俗稱送肉粽的送煞儀式，禮儀社安排行經沙田路、向上路、西濱、臨港東路，並經過龍井區麗水里順福宮牌樓，最後送往麗水港到出海口，引發龍井區麗水里民恐慌。

麗水里長陳耀墩說，送煞路線經過有「台中小希臘」稱號的麗水港，且時間較早，很多居民可能在附近活動，經緊急聯繫禮儀社蔡姓業者溝通，昨晚路線調整，改道由台中火力發電廠前經龍昌路到出海口，不會經過麗水里福順宮牌樓，請里民不要驚慌。

麗水里長陳耀墩指出，他昨晚看到臉書「沙鹿之美」PO文，沙鹿有一場送肉粽的送煞儀式；一般送煞儀式多在晚間子時舉辦，鮮少在晚間民眾活動熱絡時間，且走的路線經過小希臘，很多里民都打電話請也想想辦法解決。

陳耀墩說，他打電話給PO文的禮儀社蔡姓業者溝通，請禮儀社業者改道一般宮廟辦法會的路線，也就是從火力發電廠前人煙稀少的龍昌路前往出海口送煞，避開民眾較聚集地的順福宮牌樓、麗水港，也請里民放心。

姊弟同天死亡，台中沙鹿今晚有送肉粽送煞儀式生人迴避，途經龍井區麗水里引起恐慌，經麗水里長陳耀墩緊急聯繫禮儀社後，送肉粽路線改道火力發電廠前。記者趙容萱／攝影
姊弟同天死亡，台中沙鹿今晚有送肉粽送煞儀式生人迴避，途經龍井區麗水里引起恐慌，經麗水里長陳耀墩緊急聯繫禮儀社後，送肉粽路線改道火力發電廠前。記者趙容萱／攝影

希臘 送肉粽 火力發電廠

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