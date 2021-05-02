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為萬和宮媽祖祝壽！契子女今齊聚換絭祈福

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中南屯萬和宮媽祖契子女今天戴上口罩齊聚，為媽祖祝壽，萬和宮董事長蕭清杰（右）祝福媽祖契子女平安健康。圖／萬和宮提供
台中南屯萬和宮媽祖契子女今天戴上口罩齊聚，為媽祖祝壽，萬和宮董事長蕭清杰（右）祝福媽祖契子女平安健康。圖／萬和宮提供

台中南屯萬和宮媽祖契子女祝壽植福活動今年邁入第14年，去年因疫情縮小規模，不邀請契子女回宮參拜，改為誦經祈福法會；今年恢復請契子女回宮祝夀，包括出生數個月、剛滿周歲、學齡前幼童今天戴上口罩，跟著家長雙手合十或持香拜拜，祈求媽祖娘娘保佑平安健康長大，場面逗趣、溫馨。

萬和宮董事長蕭清杰說，請神明收為契子女（義子或義女）祈求庇佑平安、順利長大成人，依習俗每年契父母聖誕或廟會節慶時，契子女會返廟祭拜並換「絭」（音同眷，銅錢穿紅紗線），直到滿16歲成人為止。

蕭清杰指出，萬和宮媽祖契子女祝壽植福從2007年登記，隔年起在媽祖聖誕前夕、農曆3月21日舉辦回宮祝夀植福活動，當年媽祖契子女約150人，至去年底累計4925人，人數成長約30倍。未滿16歲回宮參拜總人數則為3879人。

今天的萬和宮祈福團拜，在鳴鐘九響、擂鼓三通、奏樂及禮炮聲中展開，由蕭清杰主祭，媽祖契子女及家長們在正殿內虔誠行禮、參香，祈求保佑契子女順利成長、男有分、女有歸、利益雙親、耀祖榮宗、元辰光彩、運勢亨通、學業進步、功名成就。

今天適逢假日，回宮參加活動的媽祖契子女格外熱鬧，契子女更換平安符的紅紗線，品嘗廟方準備的熱騰騰的八寶粥及湯圓，廟方還贈送壽桃及壽麵，保佑平安、長壽。

蕭清杰說，萬和宮媽祖契子女程序為向媽祖稟明子女資料，擲筊請求媽祖允許，即可在廟內登錄，並帶回平安符，每年須回廟換絭，直到16歲成年禮。填寫萬和宮祈願契文書二份，添油香新1000元（一次為限）做為活動費用，有無滿月皆可認媽祖做乾媽，但須先取名字。

台中南屯萬和宮媽祖契子女祝壽植福活動今天登場，契子女在換「絭」後，由家長協助在香爐過火祈福。圖／萬和宮提供
台中南屯萬和宮媽祖契子女祝壽植福活動今天登場，契子女在換「絭」後，由家長協助在香爐過火祈福。圖／萬和宮提供

媽祖 法會

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