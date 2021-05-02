南投社大尋秘境驚見「垃圾瀑」 師生痛心記錄

南投縣水沙連社區大學國姓分校近年開課，深入探查縣內文史生態，今年更展開「水沙連垃圾地圖製作」調查，利用勞動節連假探訪仁愛鄉馬海濮溪谷，尋秘境時也發現驚人「垃圾瀑布」，師生痛心，蒐集資料將提供相關單位改善維護。

南投社大國姓分校指出，文史工作者潘樵近年在該分校開課，透過室內外教學及探勘，帶學員認識家鄉，曾進行樹木、瀑布、觀光等文史生態調查，去年更成立「走讀國姓社」，成為校內首個自主性學員社團，持續蒐羅保存地方文史生態相關資料。

以關心鄉土、回饋社區為宗旨的「走讀國姓社」，除維持實地訪查歷史人文與生態環境，今年更結合環保元素，納入「水沙連垃圾地圖製作」的規劃與調查；在戶外勘查時，同步針對遭惡意丟置大量垃圾的地點進行座標定位與環境描述。

潘樵說，利用勞動節連假與近30名學員探訪霧社水庫上游的馬海濮溪谷，果然在台14線與投85線的邊坡下方發現多處驚人「垃圾瀑布」，甚至連更上游的馬海濮溪谷也能發現垃圾，嚴重危害環境。

馬海濮溪谷位在霧社水庫更上游處，是不少人口中的野溪溫泉秘境，但因水流湍急、深潭阻隔，過去難以親近；因近年旱情嚴重，且水流變緩、水位降，有簡易的安全設施便能順利進出，民眾易進入後，更易被任意丟棄垃圾。