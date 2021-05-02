永不放棄！ 母愛澆灌 感化吸毒兒子成了反毒天使

彰化縣今天表揚38名模範母親，其中永靖鄉模範母親高羅秀珍，在次子染毒進入監獄多次、丈夫因此抑鬱以終困境下，仍不離不棄，獨力撫養四個子女，在母愛澆灌下，次子悔悟獲得新生，更成為反毒前鋒，四處演講還出書，受益人達51萬人，獲得總統接見；還有田中鎮99歲的簡魏母，擅長打電玩，被譽為「電玩阿嬤」。

彰化縣政府今天上午在花壇全國麗園大飯店 ，由縣長王惠美表揚各鄉鎮市公所及社團所選出的38名模範母親，王惠美說，受表揚的模範母親中有6名超過90歲，面對高齡化的時代來臨，縣府正全力推動每個村里設置社區關懷據點，讓長輩走出家裡到社區活動，更健康，更能活到老學到老，讓彰化變成健康幸福長壽縣。

獲表揚模範母親，背後都有其奮鬥經歷或感人的故事，其中，永靖鄉選出的模範母親高羅秀珍，年幼時，因家境貧困送人當養女，從小即在逆境中長大，結婚後，含辛茹苦養育四個子女，卻因次子國中時誤交損友，深受毒害，進出監獄多次，丈夫也因此罹病抑鬱而終。

但高羅秀珍不灰喪志，20多年來，不離不棄地陪伴，在母愛呼喚下，次子重獲新生，且努力進取，自行創業開設「阿良古味生活館」，更積極投入反毒宣導及個案輔導，到全國各地演講及擔任講師，榮獲總統接見表揚旭青獎、反毒真英雄獎，還著有「阿良的歸白人生」反毒專書作者；另三位子女也創業有成，並定期捐款及捐贈公司產品給弱勢機構及團體，不忘回饋社會。

最年長的模範母親是來自田中鎮99歲的簡魏母，她除了養育自己親生的三子一女外，連同丈夫前妻所生的二子一女視同己出，撫養成人，也均有所成；她還有令人津津樂道的事，就是愛打電玩，智力及反應完全不輸給年輕人，是保持長壽的秘方。

另，彰化市甘翠卿擔任教職工作20多年，在其身教言教之下，3名子女及女婿、媳婦皆留學美國醫學院畢業，目前都在美國從事醫師工作，夫婿也是彰化婦產科醫師，可說是醫生世家。