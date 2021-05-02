快訊

直播／華航、諾富特群聚燒向科大？ 指揮中心下午2時說明

飯店染疫員工曾搭火車到宜蘭 車站已全面消毒人員隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永不放棄！ 母愛澆灌 感化吸毒兒子成了反毒天使

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天上午在花壇全國麗園大飯店 ，由縣長王惠美表揚各鄉鎮市公所及社團所選出的38位模範母親。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天上午在花壇全國麗園大飯店 ，由縣長王惠美表揚各鄉鎮市公所及社團所選出的38位模範母親。記者劉明岩／攝影

彰化縣今天表揚38名模範母親，其中永靖鄉模範母親高羅秀珍，在次子染毒進入監獄多次、丈夫因此抑鬱以終困境下，仍不離不棄，獨力撫養四個子女，在母愛澆灌下，次子悔悟獲得新生，更成為反毒前鋒，四處演講還出書，受益人達51萬人，獲得總統接見；還有田中鎮99歲的簡魏母，擅長打電玩，被譽為「電玩阿嬤」。

彰化縣政府今天上午在花壇全國麗園大飯店 ，由縣長王惠美表揚各鄉鎮市公所及社團所選出的38名模範母親，王惠美說，受表揚的模範母親中有6名超過90歲，面對高齡化的時代來臨，縣府正全力推動每個村里設置社區關懷據點，讓長輩走出家裡到社區活動，更健康，更能活到老學到老，讓彰化變成健康幸福長壽縣。

獲表揚模範母親，背後都有其奮鬥經歷或感人的故事，其中，永靖鄉選出的模範母親高羅秀珍，年幼時，因家境貧困送人當養女，從小即在逆境中長大，結婚後，含辛茹苦養育四個子女，卻因次子國中時誤交損友，深受毒害，進出監獄多次，丈夫也因此罹病抑鬱而終。

但高羅秀珍不灰喪志，20多年來，不離不棄地陪伴，在母愛呼喚下，次子重獲新生，且努力進取，自行創業開設「阿良古味生活館」，更積極投入反毒宣導及個案輔導，到全國各地演講及擔任講師，榮獲總統接見表揚旭青獎、反毒真英雄獎，還著有「阿良的歸白人生」反毒專書作者；另三位子女也創業有成，並定期捐款及捐贈公司產品給弱勢機構及團體，不忘回饋社會。

最年長的模範母親是來自田中鎮99歲的簡魏母，她除了養育自己親生的三子一女外，連同丈夫前妻所生的二子一女視同己出，撫養成人，也均有所成；她還有令人津津樂道的事，就是愛打電玩，智力及反應完全不輸給年輕人，是保持長壽的秘方。

另，彰化市甘翠卿擔任教職工作20多年，在其身教言教之下，3名子女及女婿、媳婦皆留學美國醫學院畢業，目前都在美國從事醫師工作，夫婿也是彰化婦產科醫師，可說是醫生世家。

今年的彰化縣模範母親分別為：林詹娟娟、李梅、甘翠卿、林黃 淑敏、陳秀滿、趙春梨、謝張淑貞、張美育、黃施麗珠、林秀湄、林魏對、李吳謁、許林鳳、羅朱秀袍、曹月雲、賴美蓉、楊陳紗、楊雲末、簡魏母、黃春滿、陳青湘、黃張免、高羅秀珍、陶蕭嬌娥、邱美惠、廖秀足、陳劉麗鄉、陳温微、薛寶珠、洪李允欵、王劉秀吟、劉詹玉琴、王碧蓮、施美雲、吳楊綢、高桂英、許秋雲、包英妹等38人。

彰化縣今年受表揚模範母親中，都年長的是來自田中鎮99歲的簡魏母，她除了養育自己親生的3子1女外，連同丈夫前妻所生的2子1女視同己出，她平愛打電玩，智力及反應完全不輸給年輕人，是保持長壽的秘方。記者劉明岩／攝影
彰化縣今年受表揚模範母親中，都年長的是來自田中鎮99歲的簡魏母，她除了養育自己親生的3子1女外，連同丈夫前妻所生的2子1女視同己出，她平愛打電玩，智力及反應完全不輸給年輕人，是保持長壽的秘方。記者劉明岩／攝影
彰化縣永靖鄉模範母親高羅秀珍，在次子染毒進入監獄多次、丈夫因此抑鬱以終困境下，仍不離不棄，獨力撫養四個子女，在母愛澆灌下，次子悔悟獲得新生，更成為反毒前鋒。記者劉明岩／攝影
彰化縣永靖鄉模範母親高羅秀珍，在次子染毒進入監獄多次、丈夫因此抑鬱以終困境下，仍不離不棄，獨力撫養四個子女，在母愛澆灌下，次子悔悟獲得新生，更成為反毒前鋒。記者劉明岩／攝影

延伸閱讀

交部稱僅協助合理捷運計畫 彰縣府：放話無濟於事

油桐花盛開逾五成 員林藤山步道賞花趣

改善173所國小遊具 彰化挹注1.9億

彰化縣10位廉潔楷模 縣長王惠美公開表揚

相關新聞

他百歲打羽球超過40年 金氏紀錄認證全球最年長羽球手

活到老、動到老！台中百歳爺爺林友茂打羽毛球超過40年，成為全台首位榮獲金氏世界紀錄「全球最年長羽球選手」認證的長者。肯定...

影／中興新村荷花開了 粉荷映綠葉吸客美拍

南投縣中興新村省府路兩側的荷花盛放，碧綠荷葉中點綴朵朵粉荷，景色吸睛，近日吸引大批民眾遊賞，也有不少攝影愛好者前去捕捉荷...

國小畢業開書店近40年養成閱讀好習慣 她獲選模範母親

獲選台中市南區國光里模範母親代表、今年78歲的林劉貴媛，只有國小學歷，但好學不倦，至今仍常閱讀、買書，養育3名子女有成。...

永不放棄！ 母愛澆灌 感化吸毒兒子成了反毒天使

彰化縣今天表揚38名模範母親，其中永靖鄉模範母親高羅秀珍，在次子染毒進入監獄多次、丈夫因此抑鬱以終困境下，仍不離不棄，獨...

台中大坑賞蝶活動今登場 喜見蝶群飛舞

台中市政府觀光旅遊局「2021大坑蝶螢嘉年華」的賞蝶活動與台灣紫斑蝶生態保育協會合作，今天展開，邀請專業老師透過活潑有趣...

台中市一支釣漁船協會公益比賽 漁貨拍賣捐給弱勢團體

釣魚也可做公益，台中市一支釣漁船協會昨天舉辦公益船釣比賽，號召漁民會員一同關心海洋資源，昨天船釣漁獲多，拍賣後所得，將捐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。