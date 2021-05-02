台中市一支釣漁船協會公益比賽 漁貨拍賣捐給弱勢團體

釣魚也可做公益，台中市一支釣漁船協會昨天舉辦公益船釣比賽，號召漁民會員一同關心海洋資源，昨天船釣漁獲多，拍賣後所得，將捐助育幼院等弱勢團體。

昨天的比賽有74名漁友參賽，現場約近百人，台中市一支釣漁船協會總幹事王耀進表示，這次活動漁獲豐富，頒出石斑、紅甘、黑鯛、紅槽及鮸魚大尾獎，得獎漁友各個笑逐顏開，最終漁獲轉交協辦單位台中區漁會拍賣場，全數所得捐助育幼院等弱勢團體。