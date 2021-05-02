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台中市一支釣漁船協會公益比賽 漁貨拍賣捐給弱勢團體
釣魚也可做公益，台中市一支釣漁船協會昨天舉辦公益船釣比賽，號召漁民會員一同關心海洋資源，昨天船釣漁獲多，拍賣後所得，將捐助育幼院等弱勢團體。
昨天的比賽有74名漁友參賽，現場約近百人，台中市一支釣漁船協會總幹事王耀進表示，這次活動漁獲豐富，頒出石斑、紅甘、黑鯛、紅槽及鮸魚大尾獎，得獎漁友各個笑逐顏開，最終漁獲轉交協辦單位台中區漁會拍賣場，全數所得捐助育幼院等弱勢團體。
釣魚比賽活動除了交流及宣示外，也遵守政府防疫工作，並提倡漁業永續觀念，由財團法人台灣海洋保育與漁業永續基金會派員宣導體型過小漁獲應立即放生，並推廣使用卸魚聲明書電子化填報系統。
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