聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／中興新村荷花開了 粉荷映綠葉吸客美拍
南投縣中興新村省府路兩側的荷花盛放，碧綠荷葉中點綴朵朵粉荷，景色吸睛，近日吸引大批民眾遊賞，也有不少攝影愛好者前去捕捉荷綻美景；但部分民眾為飽覽道路兩側荷景，直接穿越道路，險象環生，當地警方加強宣導，並疏導管制。
時序由春入夏，天氣轉熱便進入賞荷高峰期，中興新村牌樓前「椰林大道」省府路兩側種滿荷花，每年5月就陸續綻放，總是吸引民眾觀賞或攝影，成為知名景觀，而今年入春後氣候炎熱乾旱，荷花季稍微提前，有的含苞，不少更已盛綻。
而朵朵粉紅荷花散落在成片翠綠荷葉間，景色吸睛，加上近期天氣晴朗，因此從前天起至今的勞動節連假，不少民眾把握假日好天氣攜家帶眷出遊賞荷，也吸引「好攝客」拍攝荷花搖曳生姿的風采，賞花人潮絡繹不絕。
只不過，想飽覽椰林大兩側荷景，必須走到椰林大道兩端才有斑馬線，從頭走到尾至少要500公尺，等於要繞一大圈才能抵達到對面荷花池，部分民眾求快，捉緊沒車瞬間直接橫越馬路，但也見因車流不斷，想過又過不去的民眾，險象環生。
對此，中興警分局表示，近期省府路荷花盛開，加上中興圓環周邊舉辦活動，吸引不少民眾造訪，車流量不小，部分賞花遊客卻任意穿越馬路，相當危險，除呼籲民眾應遵守交通規則，該分局也會加強該路段交通疏導及管制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言