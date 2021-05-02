影／中興新村荷花開了 粉荷映綠葉吸客美拍

南投縣中興新村省府路兩側的荷花盛放，碧綠荷葉中點綴朵朵粉荷，景色吸睛，近日吸引大批民眾遊賞，也有不少攝影愛好者前去捕捉荷綻美景；但部分民眾為飽覽道路兩側荷景，直接穿越道路，險象環生，當地警方加強宣導，並疏導管制。

時序由春入夏，天氣轉熱便進入賞荷高峰期，中興新村牌樓前「椰林大道」省府路兩側種滿荷花，每年5月就陸續綻放，總是吸引民眾觀賞或攝影，成為知名景觀，而今年入春後氣候炎熱乾旱，荷花季稍微提前，有的含苞，不少更已盛綻。

而朵朵粉紅荷花散落在成片翠綠荷葉間，景色吸睛，加上近期天氣晴朗，因此從前天起至今的勞動節連假，不少民眾把握假日好天氣攜家帶眷出遊賞荷，也吸引「好攝客」拍攝荷花搖曳生姿的風采，賞花人潮絡繹不絕。

只不過，想飽覽椰林大兩側荷景，必須走到椰林大道兩端才有斑馬線，從頭走到尾至少要500公尺，等於要繞一大圈才能抵達到對面荷花池，部分民眾求快，捉緊沒車瞬間直接橫越馬路，但也見因車流不斷，想過又過不去的民眾，險象環生。