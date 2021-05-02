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開刀的手也自如揮灑藝術 醫生與素人聯手教畫

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
由錫卿文教基金會主辦的「來彰秀・話聊、畫療」，今天在彰化秀傳醫院登場，由醫生畫家鄭良珊（右3）、素人畫家曾世美指導包括小學生、有職業婦女、有高齡長者等學員作畫。圖／彰化秀傳醫院提供
由錫卿文教基金會主辦的「來彰秀・話聊、畫療」，今天在彰化秀傳醫院登場，由醫生畫家鄭良珊（右3）、素人畫家曾世美指導包括小學生、有職業婦女、有高齡長者等學員作畫。圖／彰化秀傳醫院提供

母親節前夕，集醫師與畫家於一身的彰化秀傳醫院整形外科主任鄭良珊，今天與素人畫家曾世美首度攜手，在彰化秀傳醫院教導36位親子民眾彩繪個人藝術杯墊，及分組共畫塗鴉，體驗藝術創作樂趣，提前慶祝母親節。

這項由錫卿文教基金會主辦的「來彰秀・話聊、畫療」，今天在彰化秀傳醫院登場，由醫生畫家鄭良珊、素人畫家曾世美「話聊」藝術創作的美好生活，也鼓勵參與者用開放式思維來動手畫畫。參與的學員有小學生、有職業婦女、有高齡長者等，彰化秀傳醫院副院長陳建志、錫卿文教基金會高專朱玉珊、八卦山扶輪社長江昀蔚等人到場祝賀。

他們每人將環保回收取得的磁磚及木材，透過畫筆選用壓克力顏料彩繪成個人藝術杯墊，可當母親節禮物，大家還分組共畫塗鴉，現場提供水彩、蠟筆等工具，讓參與者自行選擇作畫工具及色彩，在圖畫紙上盡情塗鴉，由各組共創完成一幅畫。

鄭良珊現任彰化秀傳醫院整形外科主任，行醫數十年，專精頭頸部腫瘤重建、各類顯微重建手術等 。由於天生自備對美感的敏銳度和豐富臨床經驗，才華洋溢，近年屢受邀畫展。他開刀救人無數的一雙手，也能在藝術創作有精采表現。

鄭良珊與曾世美兩位畫家10餘年前，都參加彰化秀傳醫院美術社，受到社團指導老師郭煥材的指導，開啟藝術創作人生，也曾開過畫展，因對繪畫的熱忱，及持續的學習，此次受邀擔任活動講師，首次畫畫教學，分享繪畫的樂趣。

畫畫是鄭良珊畫家表達思想情感的方式，也是紓解生活壓力的方法。鄭良珊認為，每個人在繪畫或欣賞畫作時，內心世界會得到相當程度的療癒。

曾世美的婆婆、高齡80歲的薛陳緞也出席參加活動，也從容作畫，舉止優雅。曾世美感謝婆婆的支持與鼓勵，婆媳共同習畫至今約15年了，也一起辦多次聯展。曾世美喜歡將生活中可回收再利用素材進行藝術創作，宣導「藝術就是生活」的理念。

由錫卿文教基金會主辦的「來彰秀・話聊、畫療」，今天在彰化秀傳醫院登場，由醫生畫家鄭良珊（右2）、素人畫家曾世美（右1）指導包括小學生、有職業婦女、有高齡長者等學員作畫。圖／彰化秀傳醫院提供
由錫卿文教基金會主辦的「來彰秀・話聊、畫療」，今天在彰化秀傳醫院登場，由醫生畫家鄭良珊（右2）、素人畫家曾世美（右1）指導包括小學生、有職業婦女、有高齡長者等學員作畫。圖／彰化秀傳醫院提供
由錫卿文教基金會主辦的「來彰秀・話聊、畫療」，今天在彰化秀傳醫院登場，由醫生畫家鄭良珊（右3）、素人畫家曾世美（右2）指導包括小學生、有職業婦女、有高齡長者等學員作畫。圖／彰化秀傳醫院提供
由錫卿文教基金會主辦的「來彰秀・話聊、畫療」，今天在彰化秀傳醫院登場，由醫生畫家鄭良珊（右3）、素人畫家曾世美（右2）指導包括小學生、有職業婦女、有高齡長者等學員作畫。圖／彰化秀傳醫院提供
由錫卿文教基金會主辦的「來彰秀・話聊、畫療」，今天在彰化秀傳醫院登場，由醫生畫家鄭良珊（左5）、素人畫家曾世美（左6）指導包括小學生、有職業婦女、有高齡長者等學員作畫。圖／彰化秀傳醫院提供
由錫卿文教基金會主辦的「來彰秀・話聊、畫療」，今天在彰化秀傳醫院登場，由醫生畫家鄭良珊（左5）、素人畫家曾世美（左6）指導包括小學生、有職業婦女、有高齡長者等學員作畫。圖／彰化秀傳醫院提供
由錫卿文教基金會主辦的「來彰秀・話聊、畫療」，今天在彰化秀傳醫院登場，由醫生畫家鄭良珊（後排右3）、素人畫家曾世美（後排右2）指導包括小學生、有職業婦女、有高齡長者等學員作畫。圖／彰化秀傳醫院提供
由錫卿文教基金會主辦的「來彰秀・話聊、畫療」，今天在彰化秀傳醫院登場，由醫生畫家鄭良珊（後排右3）、素人畫家曾世美（後排右2）指導包括小學生、有職業婦女、有高齡長者等學員作畫。圖／彰化秀傳醫院提供
由錫卿文教基金會主辦的「來彰秀・話聊、畫療」，今天在彰化秀傳醫院登場，由醫生畫家鄭良珊、素人畫家曾世美指導包括小學生、有職業婦女、有高齡長者等學員作畫。圖／彰化秀傳醫院提供
由錫卿文教基金會主辦的「來彰秀・話聊、畫療」，今天在彰化秀傳醫院登場，由醫生畫家鄭良珊、素人畫家曾世美指導包括小學生、有職業婦女、有高齡長者等學員作畫。圖／彰化秀傳醫院提供

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