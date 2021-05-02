國小畢業開書店近40年養成閱讀好習慣 她獲選模範母親

獲選台中市南區國光里模範母親代表、今年78歲的林劉貴媛，只有國小學歷，但好學不倦，至今仍常閱讀、買書，養育3名子女有成。她表示，給孩子最好的「財富」，就是「教育」，將有助未來謀生的道路更加寬廣。

母親節快到了，台中市南區公所今天舉辦模範母親表揚活動，表揚包括國光里林劉貴媛等26名模範母親。獲選的模範母親都盛裝打扮，臉上掛滿笑容，由親友陪伴參加，現場氣氛溫馨、熱絡，宛如一場小型嘉年華會。

台中市議員邱素貞與國光里長陳雅惠合贈「慧慈賢淑」木匾給模範母親，並分送康乃馨給在場的母親，祝她們母親節快樂；邱素貞還應邀獻唱一首「阿母的手」，藉由歌聲表達對普天下母親的敬意與謝意。

今年78歲的林劉貴媛回憶說，民國56年與先生結婚，共同在南區台中路開設書店，經營圖書、文具、禮品維生，初期生意清淡，日不敷出，生活艱困，咬牙苦撐，經過5年的努力打拚，書店生意才持平，生活趨穩定。

不過，因公婆身體健康亮紅燈，臥病長達12年，這期間，除了一邊侍奉公婆，幫忙洗澡，換洗拉屎衣褲，一邊協助先生照顧書店生意外，還要教育小孩、操持家務，幾乎整天忙到昏天暗地，不知生活滋味。

目前書店已結束營業，但與書結緣近40年的林劉貴媛，雖只國小畢業，卻早已養成閱讀的好習慣，至今仍常買書、看書，樂在書香中。她從閱讀中發現，給孩子最好的「財富」，就是「教育」，讓孩子受「教育」，是一種力量，有助未來謀生道路更寬廣。因此，無論家境如何，都要讓小孩受教育。她說，再苦不能苦小孩，再窮不能窮教育。

林劉貴媛育有2女1男，長女留學美國取得企業管理碩士學位，現任職電子公司主管。次女專科學校營養科畢業，現任職電子公司品管部門。長男機電工程碩士學位，現任職於電子公司擔任資深經理職位。

陳雅惠指出，林劉貴媛為人和善，熱心公益，只要發現里民有需要幫忙的地方，都馬上通報里長處理，目前為國光里鄰長；她的三位子女均受良好教育，工作認真，服務社會，家庭和睦美滿，獲選模範母親，實至名歸。

另一名模範母親、現年96歲的江黃足，不曾受過教育，婚後與丈夫靠打零工維生，生活雖相當貧困與艱辛，卻相當重視家庭教育，平常教育孩子要有善良的心，要懂得尊重也包容別人。

江黃足育有2男2女，老大江進助為市政顧問，與太太陳碧月自營精密機械生產設備，經商有成，樂善好施，經常發起許多愛心活動，出錢出力不落人後，地方稱讚不已。

今年獲選南區模範母親表揚的共有26人，其中年紀最年長的為樹義里的江黃足，今年96歲；最年輕的是江川里的李娥，今年60歲。