中部百慕達！道路如迷宮鬼打牆 機車族：騎到懷疑人生

很多中部開車族、機車族到台中高鐵站區簡直是夢魘！台中高鐵站區三鐵共構，軌道把原有的道路切割，又有台74線中彰投快速道路匝道匯入，地下道、橋梁特別多，加上路名相似如繞口令，常有人因此迷路，如「鬼打牆」，有機車騎士騎到開始懷疑人生「走一次就嚇壞了！」素有「中部百慕達」、「台中高鐵迷宮」之稱。

林姓機車族說，高鐵站區的路很難認，她第一次騎機車行經高鐵路二段接到三段，一查地圖，高鐵一路與高鐵二路交會，高鐵路二段與高鐵二路交叉，再往前高鐵路三段與高鐵三路交叉，騎到底就接國道。

她指出，她走右側小路接高鐵東路，經過多處路橋梁，到底又是地下道，繞了好幾圈，路名重複都是高鐵路X段、高鐵X路「鬼打牆」、騎到開始懷疑人生，她騎一次就嚇死了，不敢再騎車過去了。

另一名吳姓機車族說，他只是要到對面的停車場，但因沒有路口可以橫越馬路，他只好順著路想要繞「ㄇ」字型，但愈繞愈遠，期間還和要到高鐵接乘客的轎車差點撞上，最後繞了好幾圈，決定放棄。

陳姓開車族說，他是晚間開車走74號到台中高鐵接家人回市區，回程依導航走平面道路，結果開進田間小路，愈開愈偏闢，他怕難會車， 又怕開進田裡，愈開愈害怕，繞了一會兒，本想打110報警，還好遠遠看到有警車巡邏經過，開過去才發現到大路口了，方才脫困。