快訊

實支實付醫療險續保價格暴漲 保戶如何守住權益？

中市大雅大社支線排水改善完成 降低水患發生率

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市大雅大社支線排水改善施工前。圖／台中市水利局提供
台中市大雅大社支線排水改善施工前。圖／台中市水利局提供

台中市市大雅區大社支線排水(月祥路下游)原有渠道老舊破損且淤積嚴重，如發生豪大雨，洪水恐沖毀老舊護岸並溢堤造成周邊嚴重淹水，為避免危及周邊民眾生命財產安全，中市府水利局去年10月29日開工改善，現已完工，改善護岸約270公尺，完工後可降低水患發生機率，強化周邊土地及民宅安全。

水利局接獲地方民眾陳情需改善該段渠道，派員前往現勘，經研判該渠道老舊且常年受洪水沖刷早已殘破不堪，護岸破損裸露部分雜草叢生，造成河道嚴重淤積，如再發生豪大雨，洪水恐沖毀老舊護岸並溢堤造成周邊嚴重淹水，該渠段雖屬農田水利署管轄，但為避免洪水氾濫成災，水利局積極與農田水利署協商，各負擔一半經費，籌措540萬元，由水利局發包施工，並趕在今年汛期前完成改善，確保周邊民眾防洪安全。

水利局指出，各級排水管轄單位不盡相同，民眾如發現水利設施損壞常常不知道應向何單位反應，此案排水雖非市府權管，但水利局在接獲陳情後，即展開跨機關協調，共同合作，才能及時填補防汛缺口，以保障市民生命財產安全。

台中市大雅大社支線排水改善施工後。圖／台中市水利局提供
台中市大雅大社支線排水改善施工後。圖／台中市水利局提供

護岸 水利署

延伸閱讀

後勁溪魚群暴斃 高市府研判久旱未雨河面缺氧

新北防汛演習 侯友宜：根據天氣預先執行抽水機制

侯友宜行動治理石門偏鄉里里有建設 八甲溪護岸今完工

抗旱大作戰！ 高屏溪鑿井已完成3口、供水9千噸

相關新聞

發傳單、辦學校日… 國中拚招生

少子化嚴重，加上私校搶學生，彰化老牌陽明國中舉辦學校日，讓國小高年級生體驗社團與多元課程，線西國中也廣邀學區小六生參觀校...

風雲社團／孩子玩飛盤 在遊戲中運動

運動實境節目「全明星運動會」超夯，其中的「飛盤運動爭奪賽」多數人很陌生，台中市飛盤委員會推廣飛盤運動，近3年在全民運動會...

中捷延伸彰化 蔡總統與交部不同調

交通部長王國材上任後，強調地方捷運要合理才協助，官員更點名提到彰化捷運，讓地方政府很緊張。彰化縣長王惠美說，總統蔡英文曾...

杜鵑花開 合歡山清晨6點就塞爆

合歡山4、5月野生杜鵑花綻放，滿山遍野花海繽紛，賞花人車塞爆了！南投縣警局交通大隊表示，從清晨6點起，台14甲線昆陽到合...

衝運量！揪團搭中捷 送免費乘車券

台中捷運綠線正式通車後，平日平均運量都低於3萬人次，與試營運平均每日7萬人次落差大。中捷公司強調，通車後開始收費，運量下...

欠缺巷弄長照站喘息服務 南投鼓勵加入特約服務單位

南投縣推動長照2.0服務5年來，已在縣內完成設立18A、172B、145C，其中已與本縣完成巷弄長照站喘息特約單位已達1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。