中市大雅大社支線排水改善完成 降低水患發生率

台中市市大雅區大社支線排水(月祥路下游)原有渠道老舊破損且淤積嚴重，如發生豪大雨，洪水恐沖毀老舊護岸並溢堤造成周邊嚴重淹水，為避免危及周邊民眾生命財產安全，中市府水利局去年10月29日開工改善，現已完工，改善護岸約270公尺，完工後可降低水患發生機率，強化周邊土地及民宅安全。

水利局接獲地方民眾陳情需改善該段渠道，派員前往現勘，經研判該渠道老舊且常年受洪水沖刷早已殘破不堪，護岸破損裸露部分雜草叢生，造成河道嚴重淤積，如再發生豪大雨，洪水恐沖毀老舊護岸並溢堤造成周邊嚴重淹水，該渠段雖屬農田水利署管轄，但為避免洪水氾濫成災，水利局積極與農田水利署協商，各負擔一半經費，籌措540萬元，由水利局發包施工，並趕在今年汛期前完成改善，確保周邊民眾防洪安全。