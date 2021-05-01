欠缺巷弄長照站喘息服務 南投鼓勵加入特約服務單位

南投縣推動長照2.0服務5年來，已在縣內完成設立18A、172B、145C，其中已與本縣完成巷弄長照站喘息特約單位已達11站，考量未來老年化情形會持續嚴重，歡迎有意願加入特約長期照顧喘息服務，以增加長照服務可近性及提升家庭照顧者支持服務。

南投衛生局指出，縣內65歲以上老年人口約為9萬2264人，占全縣總人口18.65%，僅為全國第4高縣市，但設立巷弄長照站喘息服務仍有不足，為鼓勵縣內申請特約巷弄長照站喘息服務，特約資格須有南投縣政府核定今年巷弄長照站，並同時開辦時段為10個時段，服務內容包含長照需要者至巷弄長照站接受照顧、停留包含進食、服藥及活動安排等。

特約長照服務站，活動空間每人須3平方公尺、活動場址設有無障礙出入口、廁所備有防滑措施及扶手並保障個案隱私、設有簡易廚房或備餐場地、活動場地應配置2具滅火器以上、裝置緊急照明設施、裝置火警自動警報設備或住宅用火災警報器等。

為配合衛生福利部長照ABC，南投縣尚欠缺不少特約喘息巷弄長照站，若加入社區整體照顧服務模式，提供喘息服務的特約單位，可向南投衛生局申報喘息服務費用，每人每小時計170元 。