交部稱僅協助合理捷運計畫 彰縣府：放話無濟於事

交通部長王國材上任後，強調地方捷運要合理才協助，交通部官員甚至點名台中捷運延伸彰化段，與台鐵路廊重疊、財務過度美化等。對此積極爭取彰化市鐵路高架化及捷運綠線延伸彰化的彰化縣長王惠美說，蔡英文總統曾承諾用前瞻預算支持彰化捷運，希望交通部不要打臉蔡總統。

台中捷運綠線已正式通車，往彰化、大坑延伸段可行性報告經交通部審議通過，目前送行政院審查中。新任交長上任首日，致詞強調地方捷運要合理規畫，官員更放話提到彰化、小港等捷運路線，讓地方政府很緊張。

王惠美說，中捷延伸彰化的可行性報告，交通部已完成審核，目前在行政院國發會審議，現在案件權責並不在交通部，蔡總統參加台中捷運綠線通車典禮後，在臉書發文綠線延伸彰化、大坑段，會以前瞻基礎計畫的特別預算支應興建經費。

王惠美說，交通部的說法不只打臉剛卸任的前部長林佳龍，更是打臉蔡總統與行政院長，她呼籲交通部要尊重國家領導人的政策發言，重大交通建設回歸專業審查，官員放話無濟於事，完全背離民意。

彰化縣府工務處長林漢斌說，中捷延伸彰化段在審查時，王國材部長當時是政務次長也有參與，希望政府施政要有一貫性，該編列的地方配合款67億元，縣府都會依規定分年編足。

他強調，彰化縣是百萬人口大縣，六都都推動軌道建設，彰化也迫切需要，國發會目前要求把彰化市東區擴大都市計畫納入，縣府會持續修正。交通規畫有不同派的學者意見提供給交通部，但中央應針對全台軌道建設做先後次序的盤整，而不是一味利用專家學者名意放消息，讓地方政府焦躁不安，民眾也會認為自己是次等公民。