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2021台中樂居金獎評選開跑！票選最優質前5名好社區
2021台中樂居金獎評選活動起跑！今年是台中市優良公寓大廈評選啟動的第2個10年。台中市政府以樂居元素的「樹」為主軸，綠意盎然的樹，隱喻落地生根及生機盎然，評選報名從5月17日至6月7日，誠摯邀請市民參與這場別具意義的評選活動，選出樂居家園。
台中市住宅發展處今天在草悟道廣場舉行「2021台中樂居金獎評選活動」啟動，2020年因疫情爆發，世界的變化，凸顯了安全的家、生活環境才是未來城市的指標。
台中市都發局長黃文彬說，2019年開始推動台中樂居金獎優質社區住宅品牌，加強落實公寓大廈管理之精神，提升居住品質，期能延續以人為本的理念，住戶之間的友好團結，展現台中獨特的文化底蘊，串聯社區凝聚力。今年「樹」的主題也展現台中對環保、綠建築、都市熱島效應的重視，鼓勵建商、市民多種樹，在陽台、屋頂多種樹，可以讓住宅降溫。
今天活動邀集居住在台中地區公寓大廈的公私立小學的小朋友們，齊聚草悟道，以「樹」為主題進行寫生比賽，期望藉由小象徵樹苗們的小朋友，勾勒彩繪出幸福樂居的家園，帶動城市的無限希望。
黃文彬說，報名不限資格，會先進行初選，評選委員到社區現勘，最後總評比，選出5組社區，再選出總冠軍「樂居金獎」，市長盧秀燕會親自頒獎。今天活動宣告，台中市不動產開發商業同業公會、台中市大台中不動產開發商業同業公會也一起共襄盛舉，現場還有樂居金獎兩屆獲前3名的社區。
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