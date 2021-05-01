停辦一年 彰化縣重現母親節表揚大會熱鬧盛況

去年疫情緊繃，各級政府單位紛紛取消母親節表揚大會，今年幾乎恢復舉辦，彰化縣溪湖鎮、二林鎮的兩鎮公所會議廳，今天熱鬧滾滾，模範母親在兒孫陪伴下合影，臉龐洋溢幸福光彩。

溪湖鎮公所在三樓會議廳表揚模範母親，鎮公所贈送賀匾、法蘭絲絨被、3000元餐券，鎮代會贈送一部電扇，公益團體贈送花束等禮品，鎮長黃瑞珠逐一和模範母親家族合影，喜氣洋洋，一掃去年沒公開表揚活動，到各模範母親家庭祝賀的低調氣氛。