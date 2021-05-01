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停辦一年 彰化縣重現母親節表揚大會熱鬧盛況

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮公所舉辦母親節表揚大會，熱鬧滾滾。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮公所舉辦母親節表揚大會，熱鬧滾滾。記者簡慧珍／攝影

去年疫情緊繃，各級政府單位紛紛取消母親節表揚大會，今年幾乎恢復舉辦，彰化縣溪湖鎮、二林鎮的兩鎮公所會議廳，今天熱鬧滾滾，模範母親在兒孫陪伴下合影，臉龐洋溢幸福光彩。

溪湖鎮公所在三樓會議廳表揚模範母親，鎮公所贈送賀匾、法蘭絲絨被、3000元餐券，鎮代會贈送一部電扇，公益團體贈送花束等禮品，鎮長黃瑞珠逐一和模範母親家族合影，喜氣洋洋，一掃去年沒公開表揚活動，到各模範母親家庭祝賀的低調氣氛。

二林鎮公所今天舉辦慶祝母親節暨模範母親表揚大會，承辦單位二林鎮婦聯會安排星光大道，子女致簡達詞、感恩小活動─奉茶儀式、頒獎與貴賓合影等活動，結束後模範母親家庭留下聚餐，鎮長蔡詩傑和鎮公所主管吹薩克斯風，演奏「月亮代表我的心」、「阿母ㄟ手」等曲目，佳餚配音樂，場面歡樂。

彰化縣二林鎮公所慶祝母親節，安排模範母親的子女向媽媽敬茶。圖／二林鎮公所提供
彰化縣二林鎮公所慶祝母親節，安排模範母親的子女向媽媽敬茶。圖／二林鎮公所提供

模範母親 母親節 疫情

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