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停辦一年 彰化縣重現母親節表揚大會熱鬧盛況
去年疫情緊繃，各級政府單位紛紛取消母親節表揚大會，今年幾乎恢復舉辦，彰化縣溪湖鎮、二林鎮的兩鎮公所會議廳，今天熱鬧滾滾，模範母親在兒孫陪伴下合影，臉龐洋溢幸福光彩。
溪湖鎮公所在三樓會議廳表揚模範母親，鎮公所贈送賀匾、法蘭絲絨被、3000元餐券，鎮代會贈送一部電扇，公益團體贈送花束等禮品，鎮長黃瑞珠逐一和模範母親家族合影，喜氣洋洋，一掃去年沒公開表揚活動，到各模範母親家庭祝賀的低調氣氛。
二林鎮公所今天舉辦慶祝母親節暨模範母親表揚大會，承辦單位二林鎮婦聯會安排星光大道，子女致簡達詞、感恩小活動─奉茶儀式、頒獎與貴賓合影等活動，結束後模範母親家庭留下聚餐，鎮長蔡詩傑和鎮公所主管吹薩克斯風，演奏「月亮代表我的心」、「阿母ㄟ手」等曲目，佳餚配音樂，場面歡樂。
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