影／社頭鄉綠蠟蜥出沒鄉民建議毀巢穴 彰縣府：勿打草驚蜥　

彰化縣社頭鄉中山路一段某織襪工廠旁的空地，10天前出現綠蠟蜥，鄉公所通報縣政府派人捕捉到兩隻，獵龍高手「吳小珍」家庭團隊出手捉到9隻、挖出8顆蛋，有民眾建議整理空地，徹底毀壞綠蠟蜥的巢穴；縣政府今天表示，將維持原地形地貌，避免綠蠟蜥因人為因素擴散。

田中鎮民代表蕭家銘今天表示，他有一處室內停車場，位織襪工廠的後方，10天前接獲租用停車位的客戶來電，聲稱在室內停車場看見一隻綠蠟蜥，他通報鄉公所轉知縣政府派員到附近空地捕捉，捉到兩隻，他強烈建議民眾不要棄養，以免發生危害。

因全家擅長捕獵綠蠟蜥，而成為網紅的「吳小珍」家族，到社頭鄉出現綠蠟蜥的空地捕捉到9隻綠蠟蜥，在當地熱心民眾指引之下，還發現牠們挖洞築巢產卵，挖出8顆蛋。「吳小珍」拍成影片敘述過程，引用當地民眾說法，7年前目睹有人棄養，一隻一年產卵20至60顆，隔年就變20多隻，如今已7年，問題值得重視。

縣政府農業處長邱奕志感謝「吳小珍」家族熱心公益，願意也有能力除去強勢外來種，為公部門分勞解憂。邱奕志說，農業處與彰化縣野鳥學會合作，也有調查和移除計畫，將根據地方通報，盡速調查社頭鄉中山路一段666號以北的空地，目前綠蠟蜥活動軌跡和居住範圍，作為清除台灣自然生態汙染的依據。

根據調查，綠蠟蜥在織襪工廠的北側空地打洞繁殖，主要食物來源是與工廠一路之隔的芒果園芒果，空地上的血桐和相鄰菜園的蕃薯葉。彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖表示，蕃薯葉是綠蠟蜥的最愛，從捕捉到的個體年齡約3歲，及四年多前綠蠟蜥價格下跌，可推估這群綠蠟蜥被棄養時間點，但需要進一步調查周邊環境和洞穴，才能確知數量、年齡分布。