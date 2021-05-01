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彰化少子化、私校搶學生 國中端發傳單、辦體驗日挽救生員
少子化嚴重，彰化國中端又面臨私校壓力，積極展開各項招生活動搶學生，老牌陽明國中今天舉辦校「陽明學校日」，讓親子體驗多元課程，了解學校社團成果，盼吸引學生就讀，線西國中則在4月初完成學區小六生的校園參訪活動，目標學區學生都能留下來就讀。
陽明國中過去是明星學校，但社區人口老化、流失，生員逐年減少，國三15個班，國二與國一都降為14個班，校方這幾年積極招生要為學生流失止血，今天舉辦「陽明學校日」動員學校師生，舉辦「慈母盃硬筆字比賽」、「多元課程體驗活動」及「社團成果發表會」等活動，吸引小五、小六生100多人前來參加。
陽明國中校長余立焜說，近幾年來學區學生從700多人應聲折半，反到彰化市每年流失到台中、私校的學生數穩定，4月已到學區小學發傳單、貼紅榜，進一步透過活動要讓國小生更認識學校，了解108課綱中「共學共好」的優點，選在假日舉辦，親子一起參加可產生討論，避免讓家長單方面為孩子選學校。
線西國中是鄉內唯一的國中，學區小學僅線西國小與曉陽國小，每年4月也會舉辦小六生校園參訪活動，校長許毅貞說，目前各年級維持5班，但今年學區學生122人，只要少掉2人就少掉一班，恐怕得面對新學年度減為4班的事實。
線西國中與學區小學互動頻繁，一起為學生在地就學努力，許毅貞表示，學校近年國際教育發展有成，申請國際志工到校上課，也會將這樣的資源分享給兩所國小，可讓國小生提早熟悉國際學習，近年都可留住約9成以上的學區學生到校就讀。
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