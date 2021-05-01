公辦公營雙語學校獨招教師挨批 彰化縣副縣長要求建立制度

彰化縣政府規定今年國中小學教師介聘必須公開缺額，鹿江國際中小學要自辦教師甄試，不參加縣內介聘，引起教師團體和部分學校代表不滿，批評「想參加介聘就來參加，不想參加就獨招」，介聘制度公正性將受質疑；今天副縣長洪榮章表示，未來朝向建立較嚴謹制度，最好各校都開缺介聘，不要再惹爭議。

少子化造成國中小學教師超額，彰化縣採取留原校服務，表面上沒教師超額問題，但虎年出生的小學生明年升學國中，學生人數更少，國中勢必嚴重超額，縣政府今年規定學校不能「蓋缺」留待明年校內教師超額時「補缺」，因此各校不敢藏缺，尤其在國中部分，市區學校把缺額全部開出來，被有意調往都市的教師形容是「百年難得良機」。

鹿江國際中小學在鹿港鎮市郊，算是都市學校，今年沒參加縣內教師介聘，自辦甄試招考國中部和國小部合計14名教師，而且外傳國小部都將進用代理教師，引起教師團體抨擊，認為將影響縣內教師流動，較合適的作法應該先參加介聘，如招不足正式教師，再舉辦招考，另有學校代表認為「為何有學校可以想參加介聘就參加，不想參加就獨招？對坦誠開缺的學校不公平。」

教師工會榮譽理事長林穎欣說，鹿江國際中小學去年公告，2023年起招收國小部新生，今年3月臨時宣布招生，沒學區限制，歡迎全國小學生前來就讀，師資方面獨立招考，相傳7名教師員額都將招聘有教師證的代理教師，此舉令彰化縣教育界傻眼。

教師工會理事長方仁瑞也說，各校遵守規定開出教師缺額，唯有鹿江國際中小學自行招考教師，有意調到市區學校的老師可能不申請介聘，考上了去鹿江，沒考上留原校，將造成學校困擾，又鹿江國際中小學新設校，現在很搶手，自行招考教師，萬一日後少子化產生超額教師，回頭參加介聘，豈不是對尊重制度的學校有失公平。多所學校代表紛紛表達相同看法，有的校長當場要求「我們也要獨立招考，不參加介聘。」

教育處處長陳逸玲解釋說，學校自辦教師甄試或委託縣府辦理教師縣內外介聘，由各校教評會視各校教師需求議決，再函報縣府，並無法規強制規定。

「將先了解彰化縣過去自辦教師甄試的歷史淵源，再與教育處研議建立嚴謹制度。」副縣長洪榮章表示，過去芳苑鄉華德福實驗國民中小學曾自試教師甄試，後來都改為委託縣政府介聘教師，他會了解學校可以獨招的背景、條件，最好建立制度各校都開缺參加教師介聘，不要再發生校長報告處長，就被允許自辦教師甄試的狀況。

鹿江國際中小學校長黃俊偉表示，學校遵守縣政府規定，並無違法，獨招師資方面，以公費生為優先，再來是有教師證的合格教師，因鹿江國際中小學的辦學宗旨是結合雙語和科技，發揚鹿港傳藝文化，連結國際舞台，教師不只需要學科的教學能力，很大部分在於把學校辦學宗旨變成有系統的課程，需要執行和貫徹設計課程，所以學校評估之後決定自辦教師甄試。