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修復遺體受認同 76行者吃燒烤意外被請客直呼「溫暖」

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
76行者遺體美容修復團隊昨天在臉書貼文，感謝默默為他們埋單的店家與民眾。圖／翻攝76行者遺體美容修復團隊臉書
76行者遺體美容修復團隊昨天在臉書貼文，感謝默默為他們埋單的店家與民眾。圖／翻攝76行者遺體美容修復團隊臉書

76行者遺體美容修復團隊上月完成台鐵太魯閣號事故的遺體修復任務，無償服務感動許多人，團隊成員昨天到彰化市一家燒肉店吃飯，意外被其他客人認出來，9人花費6534元默默被人付了餐費，團隊成員事後又驚又喜，因不知道是哪位熱心民眾，在臉書粉絲團貼文表達感謝。

76行者遺體美容修復團隊貼出9人在店家的合照並發文發享「我們只是來吃晚餐的，結果被店家跟熱心民眾請客了！謝謝您們（付了錢就跑的朋友謝謝你）」。

團隊成員完成台鐵太魯閣號事故的遺體修復後，上月底13名修復師再度前往台東，協助修復殉職飛官潘穎諄遺體，並在25日完成，76行者遺體美容修復團隊召集人陳修將說，團隊昨晚到彰化市一家燒肉餐廳聚餐，過程中店經理跑來通知有民眾幫他們埋單，店家與這名客人各付一半，陳修將想要知道是哪位民眾，但對方很客氣，不想影響他們用餐。

陳修將表示，最近常被民眾或店家認出來，熱心地要請客，但76行者的行動都是純公益，大家賺的都是辛苦錢，「真的不用請我們了！」

「超溫暖、超感動。」團隊成員洪詩晴也說，客人可能看到他們穿著制服，知道他們是76行者，成員都覺很不好意思，很感謝這位熱心民眾。

陌生民眾對76行者釋出善意，也顯示對他們的認同。「以往大家對殯葬業有禁忌，負面觀感多，現在有更多人認同這是一份善的工作。」陳修將說，這次投入太魯閣號事故的遺體修復任務有300多人，大部分都是殯葬業者，也有醫護人員、義消以及保險員等，讓感動的是，越來越多受過團隊幫忙的往生者家屬也陸續加入76行者的團隊，肯定他們的行動。

太魯閣

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