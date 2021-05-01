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取得長照人員認證 台中市96歲翁：希有更多機會服務人

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市高齡96歲的連爺爺（中），日前參與完整長照訓練，成功取得照顧服務員結業證書與長照人員認證。圖／台中市衛生局提供
台中市高齡96歲的連爺爺（中），日前參與完整長照訓練，成功取得照顧服務員結業證書與長照人員認證。圖／台中市衛生局提供

台中市高齡96歲的連爺爺，日前參與完整長照訓練，成功取得照顧服務員結業證書與長照人員認證，成為台中市最年長的長照人員。副局長陳南松說，我國高齡人口逐年增加，進入高齡化社會，銀髮族也可以透過學習，由被照顧者的角色轉變為自我照顧的角色，正向能量轉化成實際行動，利己助人。

政府衛生局為充實長期照顧人力，鼓勵年滿16歲以上、身體健康狀況良好，且擔任照顧服務工作熱忱者，報名參加照顧服務員培訓課程，截至3月底已培訓577位。

連爺爺的女兒目前是台中市一所大學老師，她表示，因緣際會帶著父親到大學附設的日間照顧機構參觀，沒想到父親對參加照顧服務員的訓練課程相當感興趣，於是就帶父親報名照顧服務員培訓課程，後來經過完整的照顧服務員訓練課程和實習，取得照顧服務員結業證書，是台中市目前最高齡的長照人員。

她說，家中已有4人取得照顧服務員結業證書，爺爺很希望自己能有更多的機會服務有需要的人。

陳南松說，在連爺爺身上見證到「活到老、學到老」的實踐精神，衛生局盼望能傳遞爺爺努力的精神，激勵更多人投入長照服務。

他說，取得照顧服務員訓練結業證書後，只要檢附相關文件向衛生局申請長照人員認證，即可提供長照服務。為便利民眾，自今年2月1日起只要是設籍於台中市的市民，均可至衛生局長期照護科臨櫃辦理長照人員認證業務，如有任何問題，歡迎向衛生局施小姐洽詢，電話04-25265394分機6027。

衛生局 長照 台中市

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