信義鄉山區林道易坍方落石 南投林管處加強林道巡檢

近日多起地震又連日降雨山區土石鬆軟，南投林管處加強林道巡檢，發現信義鄉雙龍林道、郡大林道及人倫林道等部分路段易有坍方、落石，因而提醒民眾於汛期期間、豪雨或地震後減少進入山區，必須進入山區時也要特別注意坍方及落石，保障自身通行安全。

南投林管處指出，這波午後熱對流雨水氣加上華南雲雨系東移，看起來對旱象有幫助，不但濁水溪上游、本流的進水量增加，但也宣告汛期來臨，接下來就是5月5日的下一波華南雲系鋒面到來，以及5月中旬的梅雨季，恐造成山區土地鬆動，籲民眾上山活動時應注意通行安全，

南投林管處強調，由於山區仍有午後熱對流的降雨可能，各區工作站針對轄管林道均辦理例行安全檢查工作，針對各林道警示或安全設施，優先編列經費改善外，汛期期間、颱風、地震或豪雨過後，該處也會立即派員前往勘查，並就落石及坍方路段進行林道搶通搶險工作。