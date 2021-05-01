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信義鄉山區林道易坍方落石 南投林管處加強林道巡檢

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
信義鄉郡大林道17至18.5公里處，因山區降雨明顯，造成不少處有落石崩塌情形。圖／南投林管處提供
信義鄉郡大林道17至18.5公里處，因山區降雨明顯，造成不少處有落石崩塌情形。圖／南投林管處提供

近日多起地震又連日降雨山區土石鬆軟，南投林管處加強林道巡檢，發現信義鄉雙龍林道、郡大林道及人倫林道等部分路段易有坍方、落石，因而提醒民眾於汛期期間、豪雨或地震後減少進入山區，必須進入山區時也要特別注意坍方及落石，保障自身通行安全。

南投林管處指出，這波午後熱對流雨水氣加上華南雲雨系東移，看起來對旱象有幫助，不但濁水溪上游、本流的進水量增加，但也宣告汛期來臨，接下來就是5月5日的下一波華南雲系鋒面到來，以及5月中旬的梅雨季，恐造成山區土地鬆動，籲民眾上山活動時應注意通行安全，

南投林管處強調，由於山區仍有午後熱對流的降雨可能，各區工作站針對轄管林道均辦理例行安全檢查工作，針對各林道警示或安全設施，優先編列經費改善外，汛期期間、颱風、地震或豪雨過後，該處也會立即派員前往勘查，並就落石及坍方路段進行林道搶通搶險工作。

而南投信義鄉山區如雙龍、郡大、人倫等關鍵林道，南投林管處也已逐年檢討各林道使用需求，加強以維護民眾入山安全。相關即時訊息，可電洽南投林區管理處049-2365226，上或林管處網站http://nantou.forest.gov.tw 查詢。

信義鄉郡大林道17至18.5公里處，因山區降雨明顯，造成不少處有落石崩塌情形。圖／南投林管處提供
信義鄉郡大林道17至18.5公里處，因山區降雨明顯，造成不少處有落石崩塌情形。圖／南投林管處提供

地震 落石

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