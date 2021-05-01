聽新聞
test
0:00 / 0:00
香菇丸買一送一 台中第五市場義賣千斤魚丸做公益
台中市第五市場丸東商號已10多年在母親節前夕舉辦「香菇丸買一送一」，所得全捐給弱勢團體。台中長榮桂冠酒店也推蛋糕買一捐一，讓弱勢家庭能吃到蛋糕，感受母親節的溫暖。
丸東商號創立40餘年，老闆李西東的母親10多年前發生車禍，考量肇事者家境清寒，因此向對方求償3萬元以示警戒，李母把車禍理賠金全數捐出，讓兒子舉辦愛心義賣，幫助弱勢團體。為幫母親祈福，李西東每年都在母親節前夕舉辦「愛心日」活動，所得全捐給弱勢。
「香菇丸買一送一」已舉辦10多年，每年開賣40分鐘，就被搶購一空，去年因疫情影響停辦1年，今年如期舉辦。李西東表示，今年於5月3日上午9點起開賣，現場準備1000斤香菇丸義賣，1斤魚丸售價150元，買一送一，每人限購2斤，預計可募集到75000元，所得全數捐給十方啟能中心。
台中長榮桂冠酒店連續8年推蛋糕買一捐一活動，5月2日前購買任一母親節蛋糕，就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們，過去7年共送出819顆蛋糕，還有消費者將買的蛋糕也捐出去，更有客人一次購買10顆，請飯店協助幫忙捐贈，讓愛雙倍傳遞。
台中長榮桂冠酒店表示，去年疫情爆發至今，消費者對過節意願降低，進而影響購買意願，但飯店還是希望在疫情時期，能讓多年來的買一捐一活動不間斷，讓遠在南投山區的弱勢家庭，也能吃到母親節蛋糕感受到溫暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言