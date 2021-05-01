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香菇丸買一送一 台中第五市場義賣千斤魚丸做公益

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市第五市場丸東商號已10多年在母親節前夕舉辦「香菇丸買一送一」，所得全捐給弱勢團體。圖／李西東提供
台中市第五市場丸東商號已10多年在母親節前夕舉辦「香菇丸買一送一」，所得全捐給弱勢團體。圖／李西東提供

台中市第五市場丸東商號已10多年在母親節前夕舉辦「香菇丸買一送一」，所得全捐給弱勢團體。台中長榮桂冠酒店也推蛋糕買一捐一，讓弱勢家庭能吃到蛋糕，感受母親節的溫暖。

丸東商號創立40餘年，老闆李西東的母親10多年前發生車禍，考量肇事者家境清寒，因此向對方求償3萬元以示警戒，李母把車禍理賠金全數捐出，讓兒子舉辦愛心義賣，幫助弱勢團體。為幫母親祈福，李西東每年都在母親節前夕舉辦「愛心日」活動，所得全捐給弱勢。

「香菇丸買一送一」已舉辦10多年，每年開賣40分鐘，就被搶購一空，去年因疫情影響停辦1年，今年如期舉辦。李西東表示，今年於5月3日上午9點起開賣，現場準備1000斤香菇丸義賣，1斤魚丸售價150元，買一送一，每人限購2斤，預計可募集到75000元，所得全數捐給十方啟能中心。

台中長榮桂冠酒店連續8年推蛋糕買一捐一活動，5月2日前購買任一母親節蛋糕，就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們，過去7年共送出819顆蛋糕，還有消費者將買的蛋糕也捐出去，更有客人一次購買10顆，請飯店協助幫忙捐贈，讓愛雙倍傳遞。

台中長榮桂冠酒店表示，去年疫情爆發至今，消費者對過節意願降低，進而影響購買意願，但飯店還是希望在疫情時期，能讓多年來的買一捐一活動不間斷，讓遠在南投山區的弱勢家庭，也能吃到母親節蛋糕感受到溫暖。

台中長榮桂冠酒店連續8年推蛋糕買一捐一活動，5月2日前購買任一母親節蛋糕，就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽。圖／台中長榮桂冠酒店提供
台中長榮桂冠酒店連續8年推蛋糕買一捐一活動，5月2日前購買任一母親節蛋糕，就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽。圖／台中長榮桂冠酒店提供

母親節 疫情

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