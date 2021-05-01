台中精密機械園區建立體停車場 可增941汽機車停車位

台中市精密機械科技創新園區長期以來停車位不足，市府今發出新聞稿指出，為因應產業及市民進駐園區的停車需求，將投入經費3億8300萬元，把山仔腳平面停車場改建為立體停車場；預計今年7月開工、後年2月完工，可提供汽車和機車停車位分別351個和590個。

交通局日前召開細部設計地方說明會時，包括劉士洲、朱暖英、張耀中、何文海等市議員、立法委員張廖萬堅服務處代表，以及地方里長、民眾多人都前往參與，期盼加速興建停車場，解決停車供給不足問題。

交通局長葉昭甫說，停車場計畫興建地下一層、地上三層的立體停車場，地下一層為機車停車場，地上一至三層為汽車停車空間，以精密機械科技創新園區意象、在地都市美學及地形為主軸，並結合綠色、生態、永續意象進行設計，完工後將成為南屯區的地標建築物。