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台中精密機械園區建立體停車場 可增941汽機車停車位
台中市精密機械科技創新園區長期以來停車位不足，市府今發出新聞稿指出，為因應產業及市民進駐園區的停車需求，將投入經費3億8300萬元，把山仔腳平面停車場改建為立體停車場；預計今年7月開工、後年2月完工，可提供汽車和機車停車位分別351個和590個。
交通局日前召開細部設計地方說明會時，包括劉士洲、朱暖英、張耀中、何文海等市議員、立法委員張廖萬堅服務處代表，以及地方里長、民眾多人都前往參與，期盼加速興建停車場，解決停車供給不足問題。
交通局長葉昭甫說，停車場計畫興建地下一層、地上三層的立體停車場，地下一層為機車停車場，地上一至三層為汽車停車空間，以精密機械科技創新園區意象、在地都市美學及地形為主軸，並結合綠色、生態、永續意象進行設計，完工後將成為南屯區的地標建築物。
他說，此建案也預留太陽能發電系統，屋頂層向南可設置太陽能光電板，面積約1017平方公尺，總設置量約150 kW，日後經營廠商進駐加裝後，可提供燈具用電，減少能源消耗，節省用電經費。
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