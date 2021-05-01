消弭「全國最爛路」 南投縣長林明溱30次進出力行產業道路

投89線力行產業道路素有全台最長惡路之稱，縣長林明溱力求消弭最爛路汙名，多次實勘後終於宣布，關鍵的發祥明隧道工程可望提前半年完工，因此有感而發地說，一定要徹底讓「全國最爛路」的陰影標籤在村民心中消除。

林明溱說，投89線力行產業道路是他叔公林洋港任南投縣長時規劃開闢，歷經林源朗前縣長到他擔任縣長，都十分重視這條道路的改善問題，如今他擔任縣長進入第7年，任內投注在投89線的經費超過7億元，不辭長途顛簸全線實地會勘將近30次，如今發祥明隧道工程進度大幅超前18%，才敢宣布提前完工的好消息。

林明溱表示，有人問他，為什麼力行產業道路會這麼重要？他說，自己從任立委到選縣長實地進到發祥力行翠華三村探訪拜票，深刻體會2000多部落居民出入交通的艱難之外，有一次，他進到發祥路邊會車，一個農民搖下車窗就大喊「全國最爛路」，這讓他真的很難過也從此牢記在心，畢竟是力發線居民唯一且最重要的路，就是這樣他下決心要扭轉改變烙印部落民眾心中「最爛路」的陰影。