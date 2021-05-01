快訊

諾富特飯店員工爆料：本館應收一般房客「竟偷藏隔離客人」

小型露營場將鬆綁 634處就地合法 地方憂恐成遍地開花亂象

台中大肚5人制足球場啟用 未來還會添廁所與練習場

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市大道足球協會上午在大肚區新完工的5人制足球場舉辦「啟用交流賽」。圖／林汝洲提供
台中市大道足球協會上午在大肚區新完工的5人制足球場舉辦「啟用交流賽」。圖／林汝洲提供

台中市大道足球協會上午在大肚區新完工的5人制足球場舉辦「啟用交流賽」邀請海線地區5所小學的80餘名小朋友參賽，是海線地區少有的國小足球賽事；協助爭取這座足球場的市議員林汝洲、大肚區長白峨嵋和運動局主任秘書賴東宏都受邀出席開球。

賴東宏說，去年接到林汝洲的建議後，便持續向體育署申請，也透過立法委員楊瓊瓔居中協調，才能爭取到這麼完善的場地來使用，另也將在足球場旁增設固定式廁所，讓設備更完善。

白峨嵋說，為了讓環境更佳，另也向環保局爭取了空汙基金360萬，在足球場旁增設一塊草地足球練習場，讓小朋友有更大的空間可以使用，目前正進行中。他說，大肚國小日前才在全國籃球錦標賽中獲得冠軍，期許足球運動也能夠在大肚持續深根發芽。

大道足球協會理事長陳弘哲表示，他的小朋友開始踢球以後，他也慢慢的投入並推廣足球。當發現大肚區國道三號高架橋下有一塊空地，於是請林汝洲，協助向台中市政府運動局爭取，非常感謝如今看到足球場得以落成啟用。

曾任大肚鄉長的林汝洲說，他擔任鄉長時即注重鄉親的運動環境，像是大肚區運動公園、環保公園步道、萬里長城步道等都是在他任內完成。這次能夠向運動局成功爭取400萬，在地方設置海線第一座標準的5人制足球場，他十分高興，也感謝所有鄉親的建議與督促，希望未來能夠繼續帶動大肚區運動風氣。

台中市大道足球協會上午在大肚區新完工的5人制足球場舉辦「啟用交流賽」。圖／林汝洲提供
台中市大道足球協會上午在大肚區新完工的5人制足球場舉辦「啟用交流賽」。圖／林汝洲提供
台中市大道足球協會上午在大肚區新完工的5人制足球場舉辦「啟用交流賽」。圖／林汝洲提供
台中市大道足球協會上午在大肚區新完工的5人制足球場舉辦「啟用交流賽」。圖／林汝洲提供
台中市大道足球協會上午在大肚區新完工的5人制足球場舉辦「啟用交流賽」，協助爭取這座足球場的市議員林汝洲（右三）等人受邀出席開球。圖／林汝洲提供
台中市大道足球協會上午在大肚區新完工的5人制足球場舉辦「啟用交流賽」，協助爭取這座足球場的市議員林汝洲（右三）等人受邀出席開球。圖／林汝洲提供

足球 台中市 長城

延伸閱讀

台中龍峰國小百年校慶 市長、立委爭送「大禮」

足球／梅西拚美洲杯 將打中國新冠疫苗

台中大肚不只有藍色公路！台版萬里長城、中東海棗田，還有落羽松秘境要拍爆

中捷綠線今起收費營運 藍線規劃受關注

相關新聞

合歡山武嶺清晨6時開始塞車 賞高山杜鵑花海繽紛人車多

合歡山每年四、五月間，野生杜鵑開始綻放，紅、白、粉色花海繽紛，漫山遍野，從而帶動人潮車潮壅塞，南投縣交通大隊表示，幾乎從...

台中檢舉亂丟垃圾 擬調降獎金

台中市檢舉亂丟垃圾案件愈來愈多，去年受理1萬7000多件，結果年度編列的獎金不夠發。議員認為，檢舉獎金比率過高，連署提案...

消弭最爛路汙名 南投縣長林明溱30次進出力行產業道路

投89線力行產業道路素有全台最長惡路之稱，縣長林明溱力求消弭最爛路汙名，多次實勘後終於宣布，關鍵的發祥明隧道工程可望提前...

台中大肚5人制足球場啟用 未來還會添廁所與練習場

台中市大道足球協會上午在大肚區新完工的5人制足球場舉辦「啟用交流賽」邀請海線地區5所小學的80餘名小朋友參賽，是海線地區...

明天下午鳴日號經過社頭雙鐵花田 攝影人網美設定必拍

彰化花田春光正好，在高鐵彰化站的高鐵東路二段路路旁農地，粉色劍蘭先登場，母親節應景花卉康乃馨、石竹將接力綻放，今天不但吸...

彰化虎山巖金針花季湧進遊客 預計花況更勝以往

近年爆紅的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海，已陸續綻放金黃花朵，但今年可能遇上缺雨，花季後延約半個月，目前花況只有3成，但勞動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。