台中大肚5人制足球場啟用 未來還會添廁所與練習場

台中市大道足球協會上午在大肚區新完工的5人制足球場舉辦「啟用交流賽」邀請海線地區5所小學的80餘名小朋友參賽，是海線地區少有的國小足球賽事；協助爭取這座足球場的市議員林汝洲、大肚區長白峨嵋和運動局主任秘書賴東宏都受邀出席開球。

賴東宏說，去年接到林汝洲的建議後，便持續向體育署申請，也透過立法委員楊瓊瓔居中協調，才能爭取到這麼完善的場地來使用，另也將在足球場旁增設固定式廁所，讓設備更完善。

白峨嵋說，為了讓環境更佳，另也向環保局爭取了空汙基金360萬，在足球場旁增設一塊草地足球練習場，讓小朋友有更大的空間可以使用，目前正進行中。他說，大肚國小日前才在全國籃球錦標賽中獲得冠軍，期許足球運動也能夠在大肚持續深根發芽。

大道足球協會理事長陳弘哲表示，他的小朋友開始踢球以後，他也慢慢的投入並推廣足球。當發現大肚區國道三號高架橋下有一塊空地，於是請林汝洲，協助向台中市政府運動局爭取，非常感謝如今看到足球場得以落成啟用。