台中大肚5人制足球場啟用 未來還會添廁所與練習場
台中市大道足球協會上午在大肚區新完工的5人制足球場舉辦「啟用交流賽」邀請海線地區5所小學的80餘名小朋友參賽，是海線地區少有的國小足球賽事；協助爭取這座足球場的市議員林汝洲、大肚區長白峨嵋和運動局主任秘書賴東宏都受邀出席開球。
賴東宏說，去年接到林汝洲的建議後，便持續向體育署申請，也透過立法委員楊瓊瓔居中協調，才能爭取到這麼完善的場地來使用，另也將在足球場旁增設固定式廁所，讓設備更完善。
白峨嵋說，為了讓環境更佳，另也向環保局爭取了空汙基金360萬，在足球場旁增設一塊草地足球練習場，讓小朋友有更大的空間可以使用，目前正進行中。他說，大肚國小日前才在全國籃球錦標賽中獲得冠軍，期許足球運動也能夠在大肚持續深根發芽。
大道足球協會理事長陳弘哲表示，他的小朋友開始踢球以後，他也慢慢的投入並推廣足球。當發現大肚區國道三號高架橋下有一塊空地，於是請林汝洲，協助向台中市政府運動局爭取，非常感謝如今看到足球場得以落成啟用。
曾任大肚鄉長的林汝洲說，他擔任鄉長時即注重鄉親的運動環境，像是大肚區運動公園、環保公園步道、萬里長城步道等都是在他任內完成。這次能夠向運動局成功爭取400萬，在地方設置海線第一座標準的5人制足球場，他十分高興，也感謝所有鄉親的建議與督促，希望未來能夠繼續帶動大肚區運動風氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言