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彰化虎山巖金針花季湧進遊客 預計花況更勝以往

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化虎山巖金針花，預計母親節時大開。記者林敬家／攝影
彰化虎山巖金針花，預計母親節時大開。記者林敬家／攝影

近年爆紅的彰化縣花壇鄉虎山巖金針花海，已陸續綻放金黃花朵，但今年可能遇上缺雨，花季後延約半個月，目前花況只有3成，但勞動節連假已吸引各地遊客前來賞花，警方進行交通管制，昨天遊覽車就有近20輛前來，預計母親節將大開花，花況也比往年更好。

虎山巖金針花今天上午8點多已湧入一波人潮，包括自行車隊、健行的民眾，停車場車輛進進出出，相當有人氣，虎山巖管理委員會主任委員黃慈啟說，今年4月17日花季展開，比去年晚了許多，預計5月10日到15日花況最好，金針花又稱「母親花」相當應景，花期預計可以持續到8月。

黃慈啟說，今年是金針花季第三年，原本10多萬株花，今年預計再增3萬多株，花況將更勝以往。去年因逢新冠肺炎疫情高峰期，大都是散客前來賞花，這星期以來則湧入相當多遊覽車，黃慈啟說，最近北部疫情又起，賞花民眾來自各地，希望民眾都能重視防疫，戴上口罩。虎山藝術村也和在地業者合作，開發限量金針花口罩，民眾只要在金針花季期間打卡標註即可兌換。

今年乾旱，也影響虎山巖桃接李的生長，彰化縣議員李成濟指出，7年前在廟旁種了整排的李子，每年廟方都會將成熟李子分送給前來參拜的信眾品嘗，今年可能缺水，果實非常小，但結果率高，宛如葡萄成串，相當少見，但也因李子果實逐漸成熟，形成迷你的李子隧道，也成了今年虎山巖花季的另一量點。

彰化虎山巖金針花，預計母親節時大開。記者林敬家／攝影
彰化虎山巖金針花，預計母親節時大開。記者林敬家／攝影
虎山巖的李子逐漸成熟，但果實大小不如以往。記者林敬家／攝影
虎山巖的李子逐漸成熟，但果實大小不如以往。記者林敬家／攝影
彰化虎山巖金針花季展開，已有團客湧入。記者林敬家／攝影
彰化虎山巖金針花季展開，已有團客湧入。記者林敬家／攝影
彰化虎山巖金針花況只有三成，但已一片黃澄澄。記者林敬家／攝影
彰化虎山巖金針花況只有三成，但已一片黃澄澄。記者林敬家／攝影

賞花 疫情

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